Ziemassvētku tirdziņu burvība kaimiņvalstīs un citviet Eiropā
Ziemassvētku sajūtu visbiežāk var noķert Ziemassvētku tirdziņā. Apskati, kā tas izskatās dažādās vietās Eiropā.
Ceļojot cilvēki bieži vien dalās ar saviem iespaidiem un sajūtām sociālajos tīklos, piemēram, “TikTok”. Jau daudzi sākuši baudīt svētku atmosfēru, apmeklējot Ziemassvētku tirdziņus.
Sākotnēji apskatīsim, kā Ziemassvētku tirdziņš izskatās pie kaimiņiem lietuviešiem. Skaistajā tirdziņā Viļņas Rātslaukumā baltajos namiņos tiek pārdoti dažādi saldumi, konditorejas izstrādājumi, dzērieni, ēdieni, suvenīri, ar rokām darinātas dāvanas, Ziemassvētku rotājumi un rotaslietas. Turpat netālu ir arī karuselis un Ziemassvētku eglīte. Tirdziņš darbosies līdz 28. decembrim.
@gato.sam7 Vilnius Christmas Market #vilnius #christmasmarket #lithuania #holidayseason #kaledos
Tikpat mājīgs ir Ziemassvētku tirdziņš Igaunijā, Tallinas Rātslaukumā. Tirdziņā var iegādāties līdzīgas lietas kā Lietuvā un Latvijā – šalles, cepures, Ziemassvētku rotājumus, rotaslietas, dzintara rotaslietas, karstos dzērienus, kā arī nogaršot vietējās delikateses un ēdienus. Tirdziņš darbosies līdz 28. decembrim.
@elisetanriverdi Tallinn Christmas markets have officially begun!!☃️❄️ The gorgeous Christmas markets in Tallinn have started and they're on from the 21st of November until the 28th of December 🎄☃️ Some things to do this Christmas in Tallinn: Start with a wander through the iconic Christmas market in Raekoja Plats, surrounded by colourful buildings and lots of lights ✨ Sip on mulled wine at Draakon III (trust me, it's so good and the vibe is really cool, it's like you've transported back hundreds of years)! 🍷 Try the BEST hot chocolate at Chocolates de Pierre, I had the honey hot chocolate and it was so sweet! The cafe is really cosy and authentic 🤍 Take a stroll around the markets and try some local snacks including the famous black bread, blood sausage and range of cheeses 🧀 There's also a carousel in the Christmas market for the kids✨ And for dinner? Head to Rado for a beautiful Michelin Guide dinner in the heart of the Old Town, this was my favourite spot in the city! For the perfect stay with a pool, gym and sauna on the top floor, stay at @RadissonBluOlumpia @RadissonHotels Tallinn at Christmas is pure magic, so make sure it gets added to your list of December Destinations! 🎄✨ 📍 Tallinn, Estonia #T#TallinnChristmasC#ChristmasMarketsT#TravelTallinnc#christmasineurope
Varšavā, Polijā, Parādes laukumā Ziemassvētku tirdziņā lielāko uzmanību izpelnījies lielais panorāmas rats, kas naktī izgaismojas sarkanā krāsā. Protams, pastaigājoties pa tirdziņu, ir iespējams iegādāties visdažādākās lietas, gardi paēst un pat satikt Salaveci. Laukumā notiek arī brīvdabas kino vakari: otrdienās tiek rādītas filmas pieaugušajiem, bet sestdienās – bērniem. Tirdziņš darbosies līdz 1. janvārim.
@thewingsofdrone The Warsaw Christmas Market is officially open ❄️🎄🎅✨🎉🤌🏻🙏🏻☝🏻 #warsaw #warszawa #polska #poland #варшава @Warsaw Things to Do | Travel @Warszawa
Francijā, Parīzē, iespējams apmeklēt visdažādākos Ziemassvētku tirdziņus. Par vienu no ievērojamākajiem tiek uzskatīts “La Magie de Noël” tirdziņš Tilerī dārzā. Kopumā 80 namiņos tiek pārdoti visdažādākie labumi un, protams, lokālās delikateses – sīpolu zupa un milzīgie siera rituļi. Tirgus piesaista lielu uzmanību, jo te iespējams izbaudīt dažādas atrakcijas un paslidot. Tirdziņš darbosies līdz 7. janvārim.
@alliedition Want to plan a trip to Paris for the holidays? 🎄 Here are 5 things to know before visiting the magical Christmas Market at the Tuileries Garden: 1️⃣ Avoid the crowds by visiting on a weekday. 2️⃣ Keep an eye on your belongings—pickpockets love busy spots like this. 3️⃣ Come hungry (and prepared to splurge). Don't miss the French onion soup and hot wine! 🍲🍷 4️⃣ The Ferris wheel offers stunning 360° views of Paris—totally worth it! 🎡 5️⃣ Take the metro to Tuileries station for the easiest access. 🚇 Never been to a European Christmas market? Add this one to your bucket list! ✨ . . . . #ChristmasInParis #ParisChristmasMarket #HolidayTravel #europeanchristmasmarket #christmasmarket #creatorsearchinsights
Arī Vīnē, Austrijā, ir daudz Ziemassvētku tirdziņu, taču sociālajā tīklā “TikTok” visbiežāk redzami video no Ziemassvētku tirdziņa pie Šēnbrunnas pils. Arī tur var izbraukt ar panorāmas ratu, karuseli, izbaudīt dažādus gardumus, paslidot un iegādāties skaistus suvenīrus. Tirdziņš darbosies līdz 6. janvārim.
Prāgā, Čehijā, Vecpilsētas laukumā esošais tirdziņš ir viens no vietējo iedzīvotāju iecienītākajiem. Pirmais, kas iekrīt acīs, ir Svētā Ludmilas baznīca, kas tirdziņam piešķir īpašu senlaicīgu šarmu. Tirdziņā var iegādāties visdažādākos koka izstrādājumus, rotaslietas, auskarus, skursteņkūkas un daudz ko citu. Tirdziņš darbosies līdz 24. decembrim.
Jauns.lv jau ziņoja, ka arī Rīgā atvēries Ziemassvētku tirdziņš. Šī ir jau 25. reize, kad Rīgā tas darbojas.
Arī šajā gadā vairāk nekā 80 mājražotāju un amatnieku tirdzniecības vietās iespējams aplūkot un iegādāties Latvijā radītus darinājumus, ēdienus un dzērienus.
Piektdien, 28. novembrī, pašā Vecrīgas sirdī, Doma laukumā, tika atvērts Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš!