FOTO, VIDEO: tā kāpostu un desiņu smarža! Vecrīgā rosību sāk tradicionālais Ziemassvētku tirdziņš
Piektdien, 28. novembrī, pašā Vecrīgas sirdī, Doma laukumā, tika atvērts Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš!
Tirdziņš uzbur pasakainu svētku atmosfēru un aicina apmeklētājus ar Latvijas mājražotāju un amatnieku darinājumiem, plašu kultūras programmu, kā arī izklaides pasākumiem mazākajiem tirdziņa apmeklētājiem.
Doma laukumā atvērts Ziemassvētku tirdziņš
Piektdien, 28. novembrī, pašā Vecrīgas sirdī, Doma laukumā, tika atvērts Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš!
Šī ir jau 25. reize, kad Rīgā darbojas Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš, un tas Rīgas viesiem jau kļuvis par īpašu svētku gaidīšanas laika tradīciju. Arī šajā gadā vairāk nekā 80 mājražotāju un amatnieku tirdzniecības vietās iespējams aplūkot un iegādāties Latvijā radītus darinājumus, ēdienus un dzērienus.
Doma laukumā eglīte mirdz jau kopš tirdziņa atvēršanas brīža un šovakar, 28. novembrī no plkst.19.00 līdz 23.00 iekustēties svētku deju ritmos aicina DJ Ķilkuts. Sestdien, 29. novembrī no plkst.20.00 līdz 23.00 ballīte kopā ar DJ Dubra, savukārt 30. novembrī plkst. 17.00 notiks Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa atklāšana un Dailes teātra 10. studijas koncerts.