Donalds Tusks stingri uzsver, ka miera plāns ir jāizstrādā apdomīgi
Komentējot tā dēvēto ASV miera plānu Krievijas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu, Polijas premjerministrs Donalds Tusks pirmdien uzsvēra, ka risinājums nekādos apstākļos nedrīkst apdraudēt Eiropas vai Polijas drošību, ziņo poļu mediji.
Tusks, kas Luandā piedalījās Eiropas Savienības (ES) un Āfrikas samitā, norādīja, ka ES valstu un valdību vadītāji ir vienojušies par šādu nostāju.
Ukrainai ir vajadzīgs taisnīgs un ilgstošs miers, uzsvēra Tusks. “Tās sabrukums nozīmētu tiešus draudus Polijai,” viņš piebilda.
Viņš norādīja, ka izmaiņas ASV ierosinātajā 28 punktu plānā ir delikāts jautājums. Neviens nevēlējās sadusmot ASV prezidentu Donaldu Trampu, kas atbalsta šo plānu, viņš piebilda.
Polijas premjerministrs atklāja, ka no plāna ir svītrots viens strīdīgs punkts – ierosinājums, ka Polijas teritorijā būtu jāizvieto Eiropas iznīcinātāji. To varēja uztvert kā mājienu, ka NATO pārtrauks patrulēšanu virs Baltijas valstīm vai ka lidmašīnas, ko Ukraina iegādājusies no Eiropas valstīm, būtu jāizvieto Polijā un ārpus Ukrainas, skaidroja Tusks.
Viņaprāt, šis punkts, iespējams, tika pievienots pēc Krievijas ierosinājuma.