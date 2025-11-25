Abū Dabī notikušas slepenas sarunas: ASV armijas ministrs ticies ar Krievijas delegāciju
ASV armijas ministrs Daniels Driskols otrdien Abū Dabī ved sarunas ar Krievijas pārstāvjiem par ASV ierosināto plānu Krievijas uzsāktā kara izbeigšanai pret Ukrainu, vēsta ASV un Lielbritānijas mediji.
Līdz šim par šādām sarunām nebija zināms.
Ziņu dienests "ABC News" un laikraksts "Financial Times" vēsta, ka Driskols jau pirmdien tikās ar Krievijas delegāciju, un sarunas turpinās šodien.
ASV ierosinātais 28 punktu plāns tā sākotnējā versijā bija ļoti labvēlīgs Krievijai. Tajā no Ukrainas tika prasīts atdot Krievijai okupētās teritorijas, kā arī tās teritorijas, kuras Krievija nemaz nav iekarojusi. Kijivai arī prasīts apņemties nekad nepievienoties NATO un samazināt armiju.
Nedēļas nogalē ASV, Ukrainas un Eiropas pārstāvju sarunās Ženēvā ASV plāns tika uzlabots, vairāk ņemot vērā Ukrainas nostāju. Taču Kremlis pirmdien paziņoja, ka Krievija nepieņems Eiropas prasītos labojumus.
"Financial Times" ziņo, ka sarunās Abū Dabī piedalīsies arī Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (GUR) vadītājs Kirilo Budanovs. Laikraksts nenosauca, kāda amatpersonas veido Krievijas delegāciju.
Kāda ASV amatpersona "Financial Times" atklāja, ka Driskols pēdējās dienās diezgan aktīvi iesaistījies šajā miera procesā.
"Acīmredzot Ukraina zina, kas notiek, viņi zināja, kur viņš dosies" pēc Ženēvas, laikrakstam norādīja amatpersona.
Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs šīs tikšanās nedz apstiprināja, nedz noliedza.