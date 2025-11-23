ASV miera plāns Ukrainai ir Ziemassvētku dāvana Putinam, vērtē eksperts
ASV piedāvātais miera plāns Ukrainai ir Ziemassvētku dāvana Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam, sacīja Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Andžāns.
Eksperts uzsver, ka ASV prezidents Donalds Tramps uzsvēra, ka piedāvātais miera plāns nav gala variants, bet pašlaik ir skaidrs, ka piedāvātais variants nav labvēlīgs Ukrainai un arī citām mazākām valstīm, piemēram, Baltijas valstīm, jo tas pieļauj, ka sauszemes robežas var mainīt ar militāru spēku un vēlāk palikt nesodītam.
Tāpat viņš ir pārliecināts, ka Ukrainas atbalstītāju ASV politikā kļūst mazāk, un pašlaik uzvar Krievijas naratīvs par to, ka Ukraina agri vai vēlu tāpat zaudēs teritorijas.
Andžāns uzsver, ka miera plānā ir arī labvēlīgi nosacījumi Ukrainai, bet pārsvarā tas ir labvēlīgs Krievijai. Piemēram, Ukrainai tiks sniegtas drošības garantijas no ASV, bet tajā pašā laikā Ukrainai jāsamazina karavīru skaits, kā arī jāatsakās no dažiem ieroču veidiem, kuri joprojām būs pieejami Krievijai.
"Ukrainai svarīgākais ir neatdot teritorijas, kuras nav iekarotas, kā arī nesamazināt bruņotos spēkus," uzskata Andžāns, papildinot, ka visu pārējo varētu "sagremot".
Andžāns norāda, ka Ukrainas politiķiem jābūt reālistiem par dalību NATO, jo skaidrs, ka pārredzamā nākotnē dalība organizācijā tāpat nav iespējama.
Andžāns gan piebilst, ka Ukrainai ir tiesības atteikties pieņemt šādu miera variantu, bet Eiropai būtu jāatgriežas pie jautājuma par Ukrainas gaisa telpas patrulēšanu ar Eiropas valstu iznīcinātājiem, jo Eiropai ir jāparāda, ka ne viss ir atkarīgs no ASV un arī Eiropa var sūtīt nopietnus signālus.
Jau ziņots, ka Vašingtona piedāvājusi plānu kara izbeigšanai Ukrainā, kas, pēc visa spriežot, balstīts pamatā uz Krievijas prasībām. Tas paredz ne tikai okupēto teritoriju palikšanu Krievijas kontrolē, bet arī Ukrainas apņemšanos nepievienoties NATO, alianses nepaplašināšanu un Krievijas atgriešanos G8, liecina ziņu aģentūras AFP rīcībā nonākušais plāna projekts.