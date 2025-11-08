Kremlis patiešām apsver Lavrova atkāpšanos, viņš sarūgtinājis Putinu
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, kurš jau gadiem ilgi ieņēmis amatu, ir zaudējis Maskavas diktatora labvēlību, vēsta CNN.
Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova nepiedalīšanās Krievijas Drošības padomes sanāksmē izraisīja lielu ažiotāžu Maskavā un piespieda Kremli steigšus attaisnoties.
Kā vēsta CNN, baumas par ārlietu ministra iespējamo atkāpšanos bija tik uzstājīgas, ka Putina preses sekretāram Dmitrijam Peskovam nācās personīgi uzstāties publiski.
Peskovs paziņoja, ka Lavrovs "joprojām ieņem savu amatu", nosaucot ziņas saistībā ar viņa aiziešanu par "nepatiesām". Tomēr šis paziņojums nemazināja spriedzi; gluži pretēji, tas tikai vairoja aizdomas par nesaskaņām Krievijas valdībā.
Drošības padomes sanāksmē Krievijas diktators Putins apsprieda iespējamo kodolizmēģinājumu atsākšanu. Lavrovs bija vienīgais pastāvīgais Drošības padomes loceklis, kas nepiedalījās sanāksmē. Krievijas propagandisti apgalvoja, ka viņš "nepiedalījās pēc vienošanās", taču Rietumu analītiķi ir pārliecināti, ka diplomāts no sanāksmes tika atsaukts politisku iemeslu dēļ.
Vēl vienu eļļu ugunij pielēja ziņas, ka Lavrovs nevadīs Krievijas delegāciju G20 samitā Johannesburgā. Viņa vietā tiks nosūtīts prezidenta administrācijas vadītāja vietnieks Maksims Oreškins, kas ir daudz zemāka ranga amatpersona. Šis solis tika uztverts kā skaidrs signāls, ka ministra pozīcija ir ievērojami vājinājusies.
Kā ziņo CNN, spriedze starp Kremli un Ārlietu ministriju pieauga pēc Putina un ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanās sarunu izjukšanas Budapeštā. Lavrovs personīgi veica sarunas ar Amerikas pusi, bet pēc sarunas ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio samits tika atcelts.
Putinam, kurš pazīstams ar savu neiecietību pret neveiksmi, tas kļuva par vēl vienu neapmierinātības avotu. Oficiālā Maskava, kā parasti, cenšas radīt stabilitātes šķietamību. Ārlietu ministrijas pārstāve Marija Zaharova atzina, ka Lavrovs patiešām nebija klāt sanāksmē, taču piebilda, ka "tā gadās". Tomēr kanāla avoti apgalvo, ka ministrs pēdējā laikā arvien retāk parādās sabiedrībā un esot pakļauts ievērojamam spiedienam no prezidenta administrācijas puses.
Sergejs Lavrovs Krievijas Ārlietu ministriju vada vairāk nekā divas desmitgades, 75 gadus vecais politiķis amatā ir kopš 2004. gada. Šajā laikā viņš ir kļuvis par Kremļa agresīvās diplomātijas simbolu – sākot no kara pret Gruziju līdz pilna mēroga iebrukumam Ukrainā.