Medijs: Lavrovs nonācis Putina nežēlastībā
Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs, šķiet, ir nonācis valsts prezidenta Vladimira Putina nežēlastībā.
Pie šāda secinājuma nonācis izdevums "The Moscow Times" pēc tam, kad kļuva zināms, ka Lavrovs nav piedalījies svarīgā Krievijas Drošības padomes sēdē un ka viņš nevadīs Krievijas delegāciju G20 samitā, vēsta DW.
Putina neapmierinātības iemesls, kā raksta izdevums ceturtdien, 6. novembrī, ir Lavrova neveiksmīgā saruna ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, pēc kuras tika izjaukta Putina plānotā tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Iepriekš Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Putins nolēmis iecelt par Krievijas delegācijas vadītāju G20 samitā nevis Sergeju Lavrovu, kā tas bijis iepriekš, bet gan prezidenta administrācijas vadītāja vietnieku Maksimu Oreškinu.
Lavrovs "nepiedalījās saskaņoti"
Arī 5. novembrī notikušajā Putina sanāksmē ar pastāvīgajiem Krievijas Drošības padomes locekļiem, kuras laikā tika apspriesta gatavošanās pilna mēroga kodolizmēģinājumiem, Lavrovs nebija klāt. Kā "Kommersant" avots norādīja, ministrs "saskaņoti nepiedalījās" šajā sēdē.
Oktobra beigās tika ziņots, ka Baltais nams atcēlis Trampa un Putina samitu Budapeštā pēc tam, kad ASV Valsts departamenta vadītājs Marko Rubio 21. oktobrī bija veicis saspringtu sarunu ar Lavrovu un norādījis ASV prezidentam, ka Krievija neizrāda gatavību sarunām, tāpēc tikšanos rīkot nav jēgas.
Drīz pēc samita atcelšanas ASV ieviesa sankcijas pret Krievijas naftas gigantiem "Rosneftj" un "Lukoil", paskaidrojot to ar "Krievijas nopietnas ieinteresētības trūkumu miera procesā" kara, ko Maskava uzsākusi Ukrainā, izbeigšanai.