Atlikta ASV sekretāra Marko Rubio un Krievijas ārlietu ministra Sergeja Lavrova tikšanās
Šonedēļ paredzētā ASV valsts sekretāra Marko Rubio tikšanās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu ir atlikta, atsaucoties uz avotiem, otrdien ziņo televīzijas kanāls CNN.
Kas kalpojis par pamatu šādam lēmumam, nav zināms, taču, kā izteicies viens no CNN avotiem, Rubio un Lavrovam esot atšķirīgi priekšstati par iespējam izbeigt Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu.
Nav arī skaidrs, kā tas ietekmēs iecerēto ASV prezidenta Donalda Trampa un Krievijas diktatora Vladimira Putina tikšanos Budapeštā.
Pēc ceturtdienas telefonsarunas ar Putinu Tramps paziņoja, ka panākta vienošanās par abu pušu "augsta līmeņa padomnieku tikšanos", kam bija jānotiek šonedēļ.
Pēc tam aģentūra "Reuters" ziņoja, ka Rubio un Lavrova tikšanās plānota ceturtdien, 23. oktobrī.
Pirmdien pēc Maskavas iniciatīvas notika Rubio telefonsaruna ar Lavrovu. Kā izteicies viens no CNN avotiem pēc šīs sarunas ASV puse atzinusi, ka krievu nostāja nav pietiekami mainījusies, atsakoties no savām galējām prasībām.
Tomēr avots izteicies, ka Rubio, domājams, šobrīd neieteikts pārnest iespējamo Trampa un Putina tikšanos Budapeštā, lai gan par tās datums vēl nav nekādu paziņojumu.