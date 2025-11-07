Kremlis komentējis ziņas par to, ka Lavrovs "iekūlies nepatikšanās"
Publiski izskanējušās ziņas par to, ka Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs it kā "iekūlies nepatikšanās", nav patiesība, paziņojis Kremļa pārstāvis Dmitrijs Peskovs.
Baumas par Lavrovu šonedēļ parādījās sociālajos tīklos. To autori norāda, ka ministrs nepiedalījās Krievijas Drošības padomes sēdē, kurā prezidents uzdeva jautājumu par iespējamiem kodolizmēģinājumiem, ziņo BBC. Izskanēja apgalvojumi, ka Lavrovs nonācis Putina nežēlastībā.
Ar šādu secinājumu dalījās izdevums "The Moscow Times" pēc tam, kad kļuva zināms, ka Lavrovs nav piedalījies svarīgā Krievijas Drošības padomes sēdē un ka viņš nevadīs Krievijas delegāciju G20 samitā, vēsta DW.
Putina neapmierinātības iemesls, kā raksta izdevums ceturtdien, 6. novembrī, ir Lavrova neveiksmīgā saruna ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio, pēc kuras tika izjaukta Putina plānotā tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Lavrovs iepriekš runāja pa telefonu ar ASV valsts sekretāru Marko Rubio; mediji ziņoja, ka saruna varēja būt saspringta, un pēc tās Donalds Tramps paziņoja par gaidītā samita Budapeštā atcelšanu ar Vladimiru Putinu. Kremlis uzsvēra, ka Lavrova saruna ar Rubio notikusi konstruktīvā garā.
Žurnāliste Peskovam pajautāja, vai, ņemot vērā mediju ziņas, Lavrovs joprojām bauda Putina pilnīgu atbalstu ministra amatā. "Īsumā atbildēšu - šajos ziņojumos patiesības nav ne mazākā mērā," atbildēja Peskovs. "Bez šaubām, Lavrovs turpina darbu kā ārlietu ministrs. Protams," viņš piebilda (citēts pēc "Telegram" kanāla "Vesti").