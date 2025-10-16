"Es gadiem ilgi esmu rakstījusi par karalisko ģimeni, un lūk, kāpēc princim Endrū vajadzētu bīties no prinča Viljama"
Prinča Endrū nākotne britu karaliskajā ģimenē atkal ir zem jautājuma zīmes, kad nopludinātā e-pasta sarakstē atklājies - viņš turpinājis sazināties ar Džefriju Epstīnu arī gadu pēc tam, kad publiski bija apgalvojis, ka šo kontaktēšanos pārtraucis.
Princis Viljams ne reizi vien ir runājis par savu nodomu īstenot pārmaiņas karaliskajā ģimenē, kad kāps tronī. Kļūst aizvien ticamāk, ka viena no šīm pārmaiņām varētu būt liktenīga viņa onkulim – princim Endrū.
Nesenā sarunā ar seriāla “Laipni lūdzam Šitskrīkā” zvaigzni Jūdžinu Leviju nākamais karalis sacīja: „Domāju, ka droši varu teikt, ka pārmaiņas ir manā dienaskārtībā. Pārmaiņas uz labu, un es tās pieņemu – man tās patīk. Es no tām nebaidos, gluži pretēji — mani aizrauj doma, ka varēšu kaut ko mainīt.”
Princis Viljams un princese Ketrīna apmeklē karaļa Čārlza III otro kronēšanas ceremoniju Skotijā
Jorkas hercoga prinča Endrū stāvoklis karaliskajā ģimenē nonācis pastiprinātas uzmanības centrā pēc tam, kad atklātībā nonāca e-pasts, kurā nepārprotami redzams, ka viņš sazinājies ar notiesāto seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu gadu pēc tam, kad bija paziņojis, ka sakarus ir pārtraucis. Karaļnama komentētāja Dženija Bonda izteikusies, "tagad ir izšķirošs brīdis gan Jorkas hercogam, gan hercogienei.” Rakstā izdevumam “i Paper” viņa izsaka minējumu, ka Viljams, kļūstot par karali, varētu „pielikt punktu” un pavisam izslēgt princi Endrū no jebkādu publisko pienākumu pildīšanas karaļnamā nākotnē.
Dženija Bonda, kura četrpadsmit gadus strādājusi kā raidorganizācijas BBC karaļnama korespondente, paskaidro: „Čārlza attiecības ar Endrū nekad nav bijušas īpaši tuvas, taču karalis ir viņa vecākais brālis. Un Čārlzs ir cilvēks, kuram ļoti svarīga ir harmonija… viņam nepatīk konflikti.”
Karalienes Elizabetes II dēli Čārlzs un Endrū laiku lokos
Savukārt Viljams karaļnama ekspertes skatījumā atrodas „soli attālāk” no Čārlza un Endrū attiecību dinamikas, turklāt viņš ir „apņēmības pilns mainīt monarhiju uz labāku”. Viena no šīm pārmaiņām, iespējams, varētu būt onkuļa izslēgšana no karaliskās dzīves, lai izvairītos no turpmākiem pazemojumiem.
Tomēr Dženija Bonda norāda arī uz vienu būtisku šķērsli – Viljama ciešajām attiecībām ar māsīcām, princesēm Beatrisi un Eiženiju. „Endrū un Fērgijas izstumšana vai pazemošana viņām sagādātu dziļas sāpes,” norāda eksperte. „Un tas Viljamam būs sarežģīts uzdevums.”
Sāra Fērgusone ar meitām Beatrisi un Eiženiju
Papildus Endrū ilgstošajai saiknei ar Epstīnu, kurš pats atņēma sev dzīvību Ņujorkas cietumā nepilnu nedēļu pēc tam, kad tika atcelta viņa pašnāvības tieksmju novērošana, jautājumus raisījusi arī prinča draudzība ar ķīniešu uzņēmēju Jangu Tengbo.
BBC ziņoja, ka drošības dienests MI5 brīdinājis princi Endrū nesazināties ar Jangu, jo atklājies, ka viņš bija saistīts ar slepenu Ķīnas valdības aģentūru, kas nodarbojas ar politisko ietekmēšanu.
Princis Endrū izjādē Vindzorā 2023. gada februārī
Jaunākās aptaujas rāda, ka lielākā daļa britu sabiedrības atbalstītu princim Endrū atlikušo titulu atņemšanu – tostarp Invernesas grāfa un Kilīlejas barona. Taču, kā piebilst Dženija Bonda, gan Endrū, gan viņa bijušajai sievai Sārai Fērgusonei „būtu pamats bīties no dienas, kad Viljams kļūs par karali”.