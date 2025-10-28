Skandalozie apgalvojumi par Meganu Mārklu palika bez atbildes, jo pils baidījās par prinča Endrū atmaskošanu
Kad pirms vairākiem gadiem pret Saseksas hercogieni Meganu tika izvirzītas apsūdzības, tās esot uzjundījušas “trauksmes zvanus” Bakingemas pilī, liekot galmam satraukties arī par princi Endrū.
Izskanējis apgalvojums, ka Bakingemas pils gatavojusies iespējamam “prinča Endrū skandālam” pēc tam, kad parādījās satraucošas ziņas par Meganu Mārklu.
Prinča Harija sievu apsūdzēja par sliktu attieksmi pret apkalpojošo personālu laikā, kad viņa vēl pildīja pienākumus kā strādājoša karaļnama pārstāve Kensingtonas pilī. Tomēr hercogiene stingri noliedza jebkādu necieņas vai slikta izturēšanās pret darbiniekiem faktu. Pēc pārcelšanās uz Kaliforniju viņu turpināja vajāt baumas, ka Megana esot neciešama priekšniece – daži darbinieki ASV plašsaziņa līdzekļu pārstāvjiem atzinuši, ka sadarbība ar viņu bijusi sarežģīta. Turpretī citi hercogienes padotie publiski aizstāvējuši Meganu, uzsverot, ka viņa allaž rūpējusies par tiem un bijusi gādīga darba devēja.
Megana, Harijs un princis Čārlzs
Tika ziņots, ka pils veica iekšēju izmeklēšanu par šīm apsūdzībām, taču rezultāti netika publiskoti – un karaļnama biogrāfs apgalvo, ka šāds lēmums pieņemts, lai aizsargātu princi Endrū. Šis satraucošais apgalvojums izskanējis Endrū Launija jaunajā biogrāfiskajā grāmatā par karaļa apkaunoto brāli un viņa bijušo sievu Sāru Fergusoni “Entitled: The Rise and Fall of the House of York” (“Priviliģētie: Jorkas nama uzplaukums un noriets”).
Autors raksta, ka princis Endrū gadu gaitā pret daudziem karaļnama darbiniekiem izturējies slikti. “Izmeklēšanas pārskats par Mārklu nekad netika publiskots – daži uzskata, ka tas noticis tāpēc, ka šāda atskaite raisītu jautājumus arī par karalienes otrā dēla uzvedību.” Launijs raksta: “Pēc tam, kad Meganu Mārklu apsūdzēja rupjā attieksmē pret darbiniekiem, Bekingemas pils gatavojās saņemt arī senas sūdzības par hercoga nekrietno izturēšanos, rupjībām un nesaprātīgām prasībām.”
“Viens no bijušajiem palīgiem bijis līdz asarām aizvainots pēc tam, kad Endrū viņu “sabāris” telefona sarunā pirms rītausmas, jo viņu sadusmojis raksts laikrakstā “The Sun”. Otrs darbinieks ticis pārcelts citos pienākumos, jo Endrū “nepatika dzimumzīme uz vīrieša sejas”, vēl kāds – tāpēc, ka “vīrietis bija uzlicis neilona kaklasaiti”.
Karalienes Elizabetes II dēli Čārlzs un Endrū laiku lokos
Karalienes Mātes bijušais adjutants Launijam atklājis, ka saskarsmē ar Endrū viņam radies iespaids, ka karaļa Čārlza brālis ir “rupjš un nepieklājīgs cilvēks”. Kādā reizē princis esot nosaucis darbinieku par “nolādētu idiotu”, jo viņš kļūdaini nosaucis Karalienes Mātes titulu. Pēc adjutanta vārdiem, Endrū “nebija īpaši patīkams cilvēks”.
“Viņš runāja ar personālu, tostarp ar mani, tāpat kā virsnieks ar padotajiem. Viņš mēdza sacīt: ‘Es gribu, lai tas tiek izdarīts tūlīt!’ vai ‘Pabeidz to līdz noteiktam laikam.’ Viņa iemīļotā frāze vienmēr bija: ‘Dari to!’,” atcerējies bijušais darbinieks. Viņš piebilda, ka Endrū attieksme bijusi krasi pretēja tam, kā pret personālu izturējies princis Čārlzs un citi karaļnama pārstāvji – viņi bijuši daudz cieņpilnāki un laipnāki.