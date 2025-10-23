Divas Krievijas militārās lidmašīnas pārkāpušas Lietuvas gaisa telpu
Ceturtdienas vakarā divas Krievijas militārās lidmašīnas no Kēnigsbergas (Karaļauču) eksklāva puses īslaicīgi pārkāpušas Lietuvas gaisa telpu, ziņo Lietuvas armija.
Ap plkst. 18 Gaisa spēki netālu no Ķībartiem fiksēja valsts robežas pārkāpumu.
Pēc militārpersonu sniegtās informācijas, kara lidmašīna Su-30, kas, iespējams, veica degvielas uzpildes mācības Kēnigsbergas apgabalā, un degvielas uzpildes lidmašīna Il-78 ielidoja Lietuvas teritorijā aptuveni 700 metru dziļumā un izlidoja pēc aptuveni 18 sekunžu uzturēšanās tur.
Reaģējot uz incidentu, uz notikuma vietu tika nosūtīti divi Spānijas gaisa spēku iznīcinātāji "Eurofighter Typhoon", kas veic NATO gaisa patrulēšanas misiju, un pašlaik veic gaisa patruļas notikuma vietā, paziņoja militārpersonas.
Lietuvas prezidents Gitans Nausēda nosodīja Krievijas puses darbības un paziņoja, ka tās ir rupjš starptautisko tiesību pārkāpums. Pēc viņa teiktā, Lietuva nevar nereaģēt uz šo situāciju.
"Mēs nosodām Krievijas rīcību un militāro lidmašīnu iebrukumu mūsu gaisa telpā. Mēs redzam, ka šie incidenti pēdējā laikā ir pieauguši - ne tikai Lietuvā. Protams, tas ir rupjš starptautisko tiesību un mūsu telpas pārkāpums. Mēs nevaram nereaģēt, un vienlaikus tas ļoti labi atspoguļo to jautājumu svarīgumu, kurus mēs šodien apspriežam ES formātā, un lēmumi, ko mēs plānojam pieņemt, noteikti ir vērsti uz Lietuvas pretgaisa aizsardzības stiprināšanu," norādīja Nausēda.
Pēc viņa teiktā, Ārlietu ministrijai tuvākajā laikā vajadzētu izsaukt Krievijas misijas pārstāvjus un nodot protesta notu.
Premjerministre Inga Ruginiene apliecināja, ka situācija tiek pilnībā kontrolēta.
"Šodien tika reģistrēts incidents, kad Krievijas militārās lidmašīnas īslaicīgi pārkāpa Lietuvas gaisa telpu - tās tur uzturējās mazāk nekā 20 sekundes. Vēlos jums apliecināt: situācija tiek pilnībā kontrolēta," savā "Facebook" kontā raksta Ruginiene.
"Mūsu dienesti rīkojās precīzi - divi Spānijas gaisa spēku iznīcinātāji, kas veica NATO gaisa patrulēšanas misiju, pacēlās gaisā, aizlidoja uz pārkāpuma vietu un pašlaik turpina patrulēšanu. Šis ir vēl viens piemērs mūsu dienestu veiksmīgam un koordinētam darbam," viņa norādīja.
Ruginiene uzsvēra, ka, pārkāpjot Lietuvas gaisa telpu, Krievija rīkojas kā teroristiska valsts.
"Lietuva ir drošībā. Kopā ar mūsu sabiedrotajiem mēs aizsargāsim un aizstāvēsim katru mūsu valsts centimetru," pavēstīja premjere.