Spānijā atmaskota “zemo cenu” degvielas shēma - viltotā degviela nākusi arī no Latvijas
Divus gadus ilgušā izmeklēšanā Spānijā atklāts grupējums, kas piegādāja viltotu degvielu no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Slovākijas un Ungārijas "zemo cenu" degvielas stacijām vairākos Spānijas reģionos, vēsta Spānijas mediji.
Operācijā "Tenk", kas sākta pēc tam, kad Mursijas provinces Abaranas pašvaldības La Ojas del Kampo iedzīvotāji sūdzējās par nepārtrauktu degvielas vedēju kustību.
Vietējās amatpersonas atklāja nelikumīgu degvielas noliktavu ar vairāk nekā 70 000 litru dīzeļdegvielas, kā arī iekārtas, uzglabāšanas tvertnes un ķimikālijas, piemēram, triacetīnu, kas nav apstiprināts izmantošanai automobiļu dīzeļdegvielā..
Vēlāk tika noskaidrots, ka viela nav tīra dīzeļdegviela, bet tai ir piejaukumi, lai mainītu degvielas fiziskās īpašības un izvairītos no nodokļu nomaksas.
Modificētā degviela bija paredzēta tā dēvētajām zemo cenu degvielas uzpildes stacijām Mursijā, Almerijā, Alikantē un Valensijā. Vēlākos reidos tika atklātas vēl divas nelegālas noliktavas Avaniljā, Mursijā, un Siljā, Valensijā.
Varasiestādes konstatējušas, ka degviela ir no Latvijas, Polijas, Slovākijas, Ungārijas un Lietuvas. Lai izvairītos no muitas pārbaudēm un akcīzes nodokļiem, piegādes tika krāpnieciski deklarētas kā eļļas un smērvielas, nevis dīzeļdegviela.
Tādējādi tīkls izvairījās no Spānijas īpašā ogļūdeņražu nodokļa, kā arī pievienotās vērtības nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa saistībām. Amatpersonas apgalvo, ka šī shēma ne tikai apkrāpa valsts kasi, bet arī radīja negodīgu konkurenci likumīgiem uzņēmumiem.
Kopumā izmeklēšanā aizturētas 18 personas, izmeklēšana turpinās pret vēl 14 aizdomās turētajiem un noskaidroti 40 uzņēmumu, kas, iespējams, ir saistīti ar reketu.
Shēma darbojās, izmantojot tā dēvētās čaulu kompānijas, kuras izveidotas izmantojot nestabilā finansiālā situācijā esošu personu identitātes. Daudzi no cilvēkiem, kas saņēmuši atlīdzību par atļauju grupējumam izmantot savu identitāti, bija ārvalstnieki, piemēram, Ukrainas, Latvijas un Francijas pilsoņi, kā arī Spānijas pilsoņi.
Aizturētajiem draud apsūdzības par krāpniecību, dokumentu viltošanu, izvairīšanos no nodokļiem, sociālās apdrošināšanas krāpniecību, naudas atmazgāšanu, satiksmes drošības pārkāpumiem un darbību noziedzīgā organizācijā.
Izmeklētāji līdz šim ir pārbaudījuši 11 degvielas uzpildes stacijas un uzņēmumus, kas saistīti ar tīklu. Izmeklēšana šajā lietā turpinās.
Operācija "Tenk" ir nopietns trieciens degvielas krāpšanas shēmām Spānijā, jo ir likvidēts tīkls, kas ne tikai apkrāpa valsts kasi, bet arī apdraudēja autovadītājus, vidi un patērētāju uzticību.