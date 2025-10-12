Afganistāna: uzbrukumos Pakistānas robežposteņiem nogalināti 58 pakistāniešu karavīri
Talibu režīms iepriekš paziņoja, ka Afganistānas drošības spēki sestdienas vakarā uzbrukuši Pakistānas robežposteņiem, reaģējot uz atkātotiem teritorijas un gaisa telpas pārkāpumiem.
Iepriekš šonedēļ Afganistānas varasiestādes apsūdzēja Pakistānu par Kabulas bombardēšanu un par uzbrukumu tirgum valsts austrumos, lai gan Islamabada nav uzņēmusies atbildību par šiem uzbrukumiem.
"Ja pretējā puse atkal pārkāps Afganistānas teritoriālo integritāti, mūsu bruņotie spēki ir pilnā gatavībā aizstāvēt valsts robežas un dos spēcīgu prettriecienu," norādīja ministrija.
Talibu valdības pārstāvis Zabihulla Mudžhids vēlāk pavēstīja, ka uzbrukumos ieņemti 25 Pakistānas armijas posteņi un nogalināti 58 pakistāniešu karavīri, bet 30 guvuši ievainojumus.
Torhāmas robežšķērsošanas punkts, kas ir viens no galvenajiem tirdzniecības ceļiem starp abām valstīm, svētdien netika atvērts, kā ierasts plkst. 8, un joprojām ir slēgts.
Islamabada apsūdz afgāņu varasiestādes par patvēruma sniegšanu Pakistānas talibu grupējumam TTP, kas veic teroraktus Paikistānas teritorijā. Kabula šīs apsūdzības noraida, apgalvojot, ka neļauj savu teritoriju izmantot pret citām valstīm vērstām darbībām.
Pakistānas premjerministrs Šehbazs Šarifs nosodījis afgāņu uzbrukumu un informējis, ka Pakistānas armija "ne tikai devusi pienācīgu atbildi uz Afganistānas provokācijām, bet arī iznīcinājusi vairākus viņu posteņus, piespiežot tos atkāpties".
Kāda anonīma augsta ranga Pakistānas drošības amatpersona informēja, ka afgāņi atklājuši uguni uz vairākiem robežposteņiem Haibara Pahtūnhvas provincē Pakistānas ziemeļrietumos.
Amatpersona piebilda, ka Pakistānas armija atbildējusi ar smago ieroču uguni, kam pakļauta Afganistānas Nangarhāras province.
Kāda cita anonīma pakistāniešu amatpersona pavēstīja, ka no Afganistānas izšauta mīnmetēja mīna nogalinājusi vienu cilvēku, bet otrs ticis ievainots.
Abām valstīm ir 2611 kilometrus gara robeža, kas tiek dēvēta par Djūranda līniju, taču Afganistāna šo robežu nekad nav atzinusi.