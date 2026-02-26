VIDEO: neparasta dabas parādība pārņēmusi populāru kūrortu Kanāriju salās
Spānijai piederošajās Kanāriju salās pieaug bažas par plašu siseņu izplatību. Pēdējās dienās kukaiņu bari manīti vairākos populāros kūrortos, tostarp Lansarotē, Tenerifē, Grankanārijā un Fuerteventurā.
Lai gan runa ir par siseņu sugu, kas cilvēkiem tiešus draudus nerada, eksperti bažījas, ka, situācijai izkļūstot ārpus kontroles, tas varētu nodarīt nopietnu kaitējumu lauksaimniecībai.
Siseņi ieradušies ar vējiem no Sahāras
Pēc speciālistu teiktā, kukaiņi salās nonākuši no Rietumsahāras, ko veicinājuši nesenie siltie un mitrie laikapstākļi. Sociālajos tīklos izplatās video, kuros redzams, kā simtiem siseņu pārlido apvidu un ceļus.
Īpaši daudz baru novērots Lansarotē. Siseņi manīti arī Tenerifes ziemeļu daļā.
Es el impresionante enjambre de langostas que ha llegado a la isla de Lanzarote desde el Sáhara.— RTVECanarias (@RTVECanarias) February 25, 2026
En este video, la marea de langostas sorprendía a los conejeros en Famara, camino a San Juan. pic.twitter.com/tq4sRRSXyQ
Draudi lauksaimniecībai, nevis tūristiem
Lai gan kukaiņi cilvēkiem nav bīstami, tie var radīt nopietnus draudus laukiem un plantācijām, tostarp vīnogulājiem. Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) tuksneša siseņus nosaukusi par postošāko migrējošo kaitēkli pasaulē.
Saskaņā ar FAO datiem bars viena kvadrātkilometra platībā var sastāvēt no 80 miljoniem pieaugušu īpatņu un dienā patērēt tikpat daudz pārtikas, cik gandrīz 35 000 cilvēku.
Iepriekšējo krīžu pieredze vieš pārliecību
Lansarotes salas valdība jau iesaistījusi vides dienestus, kas nākamo 48 stundu laikā īpaši rūpīgi uzraudzīs situāciju. Varasiestādes uzskata, ka tieši tuvākais laiks būs izšķirošs.
Pēc Vides departamenta vadītāja Fransisko Fabelo teiktā, viss ir atkarīgs no tā, vai ieradušies siseņi sāks vairoties. Ja kukaiņi būs novājināti pēc ilgās migrācijas, tie var vienkārši aiziet bojā un vairs neradīs turpmākus draudus.
Kanāriju salas ar tuksneša siseņiem saskārušās arī iepriekš. Piemēram, 2004. gadā un vēl agrāk — 20. gadsimta beigās — situācija bija pamanāma, taču nopietnus postījumus neradīja.
Tomēr smagāki gadījumi fiksēti 20. gadsimta 50. gados, kad milzīgi bari iznīcināja tūkstošiem hektāru lauksaimniecības zemju un piespieda varasiestādes izmantot pat apstrādi no lidmašīnām.
Varasiestādes: panikai nav pamata
Lauksaimniecības nozares vadītāji un amatpersonas apliecina, ka pašlaik nav bažu par plašas un postošas situācijas atkārtošanos. Pēc amatpersonu teiktā, viņu rīcībā ir gan pieredze, gan līdzekļi, lai situāciju noturētu kontrolē.
Tūristiem tiek uzsvērts, ka tas nerada veselības risku un nav iemesla mainīt atvaļinājuma plānus.