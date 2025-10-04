Sākotnējie rezultāti: Čehijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi Babiša partija ANO
Čehijas parlamenta vēlēšanās uzvarējusi bijušā premjerministra Andreja Babiša vadītā populistiskā partija "Neapmierināto pilsoņu akcija" (ANO), liecina sākotnējie balsošanas rezultāti.
Pēc 88% balsu saskaitīšanas ANO ir ieguvusi 36,13% nobalsojušo atbalstu.
Līdzšinējā premjerministra Petra Fialas vadītā koalīcija "Spolu" ("Kopā"), kurā apvienojušās trīs konservatīvās partijas - premjera pārstāvētā Pilsoniski demokrātiskā partija (ODS), kristīgie demokrāti (KDU-ČSL) un liberāli konservatīvā partija TOP 09 - ierindojusies otrajā vietā ar 22,15% balsu.
Liberāli centriskā partija "Mēri un neatkarīgie" (STAN), kas pārstāvēta pašreizējā prorietumnieciskajā koalīcijā, saņēmusi 10,89% vēlētāju atbalstu.
8,34% savu balsi atdevuši par Pirātu partija, kas līdzšinējā koalīcijā atradās līdz pagājušajam gadam, savukārt par galēji labējo partiju "Brīvība un tiešā demokrātija" (SPD), kuru vada skandalozais politiķis Tomio Okamura, nobalsojuši 8,03% vēlētāju.
Labēji populistiskā partija "Autobraucēji sev" (AUTO), kas galvenokārt iestājas pret ES zaļo kursu, kas paredz iekšdedzes dzinēju izskaušanu, saņēmusi 6,88% balsu, savukārt kreiso ekstrēmistu alianse "Stačilo!" ("Pietiek!"), kurā komunistu (KSČM) vadībā apvienojušās vairākas marginālas sīkpartijas, nav pārvarējusi iekļūšanai parlamentā nepieciešamo 5% barjeru.
Kopumā vēlēšanās startē 28 partijas.
Vēlēšanu aktivitāte bijusi 68,62%.
Prognozes liecina, ka ANO neiegūs konstitucionālajam vairākumam nepieciešamos 120 mandātus pat ar SPD un AUTO atbalstu.
Izmaiņām Čehijas konstitūcijā būtu nepieciešas Senāta atbalsts, bet pašlaik senātā ANO ir 14 no 81 mandāta un potenciālie partneri Senātā nav pārstāvēti.
Piektdien un sestdien notika balsojums, kurā Čehijas pilsoņi izraudzījās 200 parlamenta apakšpalātas deputātus.