Moldovas vēlētāji atbalsta Eiropas kursu - pārliecinoši uzvar prorietumnieciskā partija
Moldovā svētdien notikušajās parlamenta vēlēšanās uzvarējusi valdošā prorietumnieciskā Rīcības un solidaritātes partija (PAS), liecina rezultāti pēc 98% balsu saskaitīšanas.
PAS izcīnījusi 49,6% balsu, bet galvenais PAS sāncensis prokrieviskais Patriotiskais bloks (BEP) ieguvis 24,5% balsu, liecina Centrālās vēlēšanu komisijas publiskotā informācija.
PAS parlamentā no 101 mandāta būs 52, un tas partijai dos tiesības veidot nākamo valdību vienai pašai.
Iekļūšanai parlamentā partiju blokiem jāpārvar 7% slieksnis, bet partijām - 5%. Šo slieksni nepāravarējušo sarakstu balsis tiek sadalītas parlamentā iekļuvušo politisko spēku starpā, un uz tā rēķina PAS pārstāvniecība var kļūt lielāka.
Krievijai draudzīgie politiskie spēki - bloks "Alternatīva" un uzņēmēja Renato Usatija Mūsu partija - saņēmuši attiecīgi 8,1 un 6,2% balsu.
Partija "Demokrātija mājās", kas sākotnēji dibināta, lai atbalstītu apvienošanos ar Rumāniju, negaidīti pārvarējusi 5% slieksni un saņēmusi 5,7% balsu.
Svētdien pēc vēlēšanu iecirkņu slēgšanas plkst.21 pēc vietējā un Latvijas laika Centrālā vēlēšanu komisija paziņoja, ka vēlēšanās nobalsojuši vairāk nekā 1,59 miljoni cilvēku jeb aptuveni 51,9% vēlētāju, tai skaitā 264 000 Moldovas pilsoņu, kuri nobalsoja ārvalstīs.
Jau vēstīts, ka vēlēšanu dienu Moldovā aizēnoja viltus spridzināšanas draudi, kas īslaicīgi apturēja vēlēšanu iecirkņu darbu vairākās Eiropas pilsētās, un kiberuzbrukumi. Nevalstiskā organizācija "Promo-Lex", kas sekoja līdzi vēlēšanu norisei, pāris stundas pirms vēlēšanu iecirkņu slēgšanas ziņoja par vairāk nekā 300 apstiprinātiem incidentiem, sākot ar nepiederošām personām vēlēšanu iecirkņos un beidzot ar cilvēkiem, kas fotografēja vai filmēja savus vēlēšanu biļetenus.
Policija neilgi pirms balsošanas beigām paziņoja, ka aizturējusi trīs cilvēkus, kuri plānoja izraisīt haosu un nemierus pēc vēlēšanām. Pie viņiem tika atrasta pirotehnika un viegli uzliesmojuši materiāli.