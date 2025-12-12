Krāšņākās Ziemassvētku eglītes Latvijā 2025
FOTO: Ziemassvētku eglīšu TOPS. Kurā Latvijas pilsētā tā iemirdzējās viskrāšņāk?
Pienācis Ziemassvētku gaidīšanas laiks un visā Latvijā krāšņi iemirdzējušās Ziemassvētku eglītes, kas priecēs iedzīvotājus līdz pat nākamā gada sākumam. Lūk, kādas pilsētas "rotas" šobrīd izdaiļo Latvijas pilsētas.
Rīgas pilsētas galvenā eglīte 29. novembrī tika iedegta Rātslaukumā pie Melngalvju nama. Šogad tā "ietērpta" latviskās noskaņās un rotāta ar latvju rakstu zīmēm. Svētku egli kopā ar ansambli iededzināja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P). Rīgas galvenās Ziemassvētku egles ir 35 gadus vecas un līdz 21 metram augstas.
Daugavpils eglīte šogad dekorēta, iedvesmojoties no grāmatas "Mazais princis". Kā norāda pašvaldība, "eglītes zaros mirdz bezgalīgas galaktikas, simbolizējot mūsu sapņus, kas nereti šķiet tik lieli, ka tos grūti aptvert, taču vienmēr ir sasniedzami". "Bet ap šo Visuma centru riņķo krāsainas planētas."
Latvijas 2025. gada kultūras galvaspilsētā Cēsīs svētku eglīte iemirzējās 29. novembrī. Cēsu Kultūras centrs norādīja, ka ar šo notikumu kopīgi tika iedegta gaisma ne tikai pilsētā, bet arī katrā cilvēkā. Pašvaldība norādīja, ka šī diena bija kā sirsnīgs atskats uz paveikto un svinīgs punkts kultūras piepildītam gadam.
Dobeles vēsturiskais Tirgus laukums iemirdzējās īpašā gaismā 30. novembrī. Kad daudzās mājās tika iedegta pirmā Adventes svece, pilsētā tika iedegta arī Dobeles lielā svētku egle. Tā visu adventes laiku līdz Ziemassvētkiem priecēs dobelniekus un pilsētas viesus, dāvājot siltumu, gaismu un svētku noskaņu.
Valmierā galvenā svētku rota iemirzējās 30. novembrī. Šogad eglīte izrotāta ar sārtiem ornamentiem un to papildina sārta, dekoratīva lente. Līdzās eglītei atrodama brīnumaina, izgaismota eglīšu taka un Ziemassvētku namiņš.
Bauskas galvenā pilsētas Ziemassvētku eglīte tika iedegta 6. decembrī, pilsētas Rātslaukumā, līdztekus mājražotāju un amatnieku svētku tirdziņam.
Ludzā eglīte iemirdzējās Otrajā adventē. Eglīti pilsētai uzdāvināja SIA "Sodra Forest Latvia" pārstāvis Jāzeps Deglis. Pateicoties viņam arī šogad pilsētu rotā dabīga egle, kas šoreiz atceļojusi no Istras pagasta mežiem. Ziemassvētku egles iedegšanas svētki Ludzas pilsētā bija īpaši sirsnīgi.
Saulkrastu lielā eglīte tika iedegta Pirmajā adventē. Kad diena sāka satumst, mazu gaismiņu mirdzumā pasākuma dalībnieki devās Gaismas gājienā uz Saules laukumu, kur tika iedegta Saulkrastu lielā egle. Pirmais mirklis, kad novada galvenā egle iemirdzējās svētku mirdzumā, visos sanākušajos raisīja sajūsmu.
Arī Ādažos svētku eglīte iedegās Pirmajā adventē. "Ar svētku uzvedumu un dziesmām kopā esam iedeguši mūsu lielo egli! Paldies visiem par kopā būšanu un jauko svētku noskaņu!" norādīja pašvaldība.
Ventspilī Lielajā laukumā galvenā svētku eglīte pie koncertzāles "Latvija", tāpat kā aizvadītajā gadā dekorēta muzikālās noskaņās. Tā tika iedegta 29. novembrī “Rūķu gaismas pastaigas” ietvaros.
Pirmajā adventē Hercoga Jēkaba laukumā, klātesot daudziem jelgavniekiem, tika iedegta Jelgavas pilsētas galvenā egle. Egles augstums ir 18 metri un tā mirdzēs līdz janvāra vidum. Pilsētā jau iedegti visi svētku dekori un kā noslēdzošās pēc lielās egles tika iedegtas gaismiņu virtenes eglēs Uzvaras parkā un Driksas ielas gājēju posmā.
Jūrmalas galvenā eglīte atrodas Jomas ielā, kur visas gājēju ielas garumā priecē arī 131 jūrmalnieku izgreznota eglīte. Svētku egles rotātas arī citviet pilsētā – Dubultos, Slokā un Kauguros.
Rēzeknē svētku eglīte spoži iemirdzējās 7. decembrī. "Kad iedegas egle, iedegas arī svētku brīnums mūsu sirdīs," norāda pašvaldība.
Liepājas galvenajā eglītē mirdz mākslinieka otas triepienu iedvesmoti raksti, zarus rotā lielizmēra eglīšu rotājumi, bet pašā galotnē mirdz burvju mākslinieka cilindrs.
Kuldīgā eglīte iemirdzējās 6. decembrī. "Brīdī, kad tajā iemirdzējās tūkstošiem gaismiņu, laukumu pārpludināja spožums, sajūsma un patiesa svētku noskaņa," norāda pašvaldība.
Ogrē pilsētas galvenā eglīte iemirdzējās Pirmajā adventē. "Lai šis gaidīšanas laiks piepildīts ar mieru, pateicību un skaistiem mirkļiem!" novēl pašvaldība.
Decembra sākumā daudzviet Siguldas novadā iemirdzējās svētku eglītes, dāvājot siltumu, prieku un kopābūšanas sajūtu. "Lai iedegto eglīšu gaisma turpina sasildīt ikdienu un pavada mūs ceļā uz gada gaišākajiem svētkiem!" aicina pašvaldība.