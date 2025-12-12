Stingrā māte: pirms 16 gadiem vienā reizē astoņus bērnus dzemdējusī Natālija atklāj, kas noticis ar viņas dzīvi
Natālija Denīze Sulemena kļuva slavena 2009. gadā, kad viņa pasaulē laida astoņus bērnus, kas piesaistīja visas pasaules uzmanību. Neparastā grūtniecība, finansiālās grūtības un pastāvīga parādīšanās medijos padarīja viņu par sabiedrības interešu objektu uz daudziem gadiem.
Pēc tam viņa pazuda no sabiedrības redzesloka. Kad Sulemenas bērniem apritēja 16 gadi, viņa atkal dalījās savas dzīves detaļās.
Natālija Sulemena (50), kura kādreiz filmējās pornoindustrijā, 2001. gadā izšķīrās no sava vīra, un drīz pēc tam viņai, pateicoties mākslīgajai apaugļošanai, piedzima pirmais dēls.
Turpmākajos gados ar mākslīgās apaugļošanas palīdzību viņai piedzima vēl pieci bērni, tostarp dvīņi, ziņo "New York Post".
2008. gadā Natālija vienās dzemdībās pasaulē laida astoņus bērnus.
Natālija bija mediju uzmanības centrā, taču vēlāk atkāpās no sabiedriskās dzīves, lai būtu kopā ar ģimeni.
Taču vairāk nekā desmit gadus vēlāk, šī gada pirmajā pusē, Natālija pārtrauca klusēšanu, iznākot dokumentālajam seriālam "Confessions of Octomom", vēsta "ohmymag.de". Seriālā sieviete stāsta, kā patiesībā izskatās 14 bērnu audzināšana uz sabiedrības kritikas un personīgo pārbaudījumu fona. Sākot no stingriem audzināšanas noteikumiem līdz neierastiem karjeras lēmumiem - tā šodien izskatās Natālijas Sulemenas dzīve.
Dzīve kameru priekšā
Natālija Sulemena dzimusi 1975. gadā Fulerotonā, Kalifornijā, kļuva slavena 2009. gada janvārī, kad ar mākslīgās apaugļošanas palīdzību vienās dzemdībās pasaulē laida astoņus bērnus. Tajā laikā viņa jau bija vientuļā māte sešiem bērniem - visiem no tā paša spermas donora. Bioloģiskā tēva identitāti sieviete glabā noslēpumā, jo izmantojusi anonīmu donoru. Vēlāk viņa skaidroja, ka samaksa donoram bijusi biznesa darījums un nepieciešama, lai noteiktu skaidras robežas.
Viņas reproduktologs Maikls Kamrava vienlaikus implantēja Nadjai 12 embrijus, kas ievērojami pārsniedza ieteicamo daudzumu. Četrpadsmit bērnu māte vēlāk apgalvoja, ka viņu maldināja un viņa bija pārliecināta, ka pirmie seši embriji nav izdzīvojuši.
Natālija arī norādīja, ka nebija devusi piekrišanu tik daudzu embriju ievietošanai, taču ārsts ignorējis viņas iebildumus. Rezultātā procedūra noveda pie astoņu bērnu piedzimšanas - medicīniskam notikumam, kura drošai norisei bija nepieciešami 46 ārsti un medmāsas, jo dzemdības tika veiktas ar ķeizargriezienu.
gadā Kamrava zaudēja savu medicīnisko licenci Natālijas un vēl divu pacientu lietu dēļ.
Uzreiz pēc dzemdībām sieviete nonāca sabiedrības uzmanības centrā. Bez pastāvīgiem ienākumiem un ar 14 bērniem uz rokām viņai nācās pieņemt jebkuru darbu - tostarp striptīzu un dalību boksa cīņās, filmēšanos erotiskajā video un kailfoto sesijās, kā arī 5000 dolāru vērtu reklāmas kampaņu PETA, kurā tika aicināts kastrēt un sterilizēt dzīvniekus.
Kā ziņo žurnāls "People", 2012. gada aprīlī Natālija iesniedza bankrota pieteikumu. Toreiz viņa norādīja, ka viņas īpašuma vērtība ir ap 60 000 eiro, bet saistības - aptuveni 1,2 miljoni eiro. Bankrota pieteikums tika noraidīts trūkstošo dokumentu dēļ.
2013. gadā viņa atkāpās no sabiedriskās dzīves un vēlāk skaidroja, kāpēc to izdarīja. 2018. gada intervijā "New York Times" Nadja sacīja: "Es izlikos par kādu, par ko nebiju, pati sev kļuvu par karikatūru. To darīju no izmisuma un nepieciešamības pabarot ģimeni. Visu dzīvi es slēpos no reālās pasaules. Es nonācu tumšā lejupvērstā spirālē. Būdama daudzbērnu māte, es nevarēju pieņemt nevienu pareizu lēmumu. Es darīju to, ko lika, un runāju to, ko no manis gaidīja. Kad mēģini būt kāds, par ko neesi, agrāk vai vēlāk neizbēgami krīti. Ar mani tā arī notika."
Atkal sabiedrības uzmanības centrā
Slēpjoties no sabiedrības uzmanības, Natālija koncentrējās uz bērnu audzināšanu. Kopš tā laika viņa strādā kā konsultante un vienlaikus audzina savus bērnus mierīgākā un komfortablākā vidē. Viņai ir arī citi ienākumu avoti: periodiski viņa piedalās starptautiskās fotosesijās un saņem valsts atbalstu.
Taču 2025. gada pavasarī viņa atkal pārtrauca klusēšanu. Dokumentālā seriāla "Confessions of Octomom" pirmizrāde, kas stāsta par astoņu bērnu mātes ģimenes dzīvi, notika 10. martā kanālā "Lifetime". Seriāls sola atklāt patiesību par Natālijas pretrunīgo pagātni un parādīt, kā viņa audzina savus 14 bērnus. "Es tik ilgi gaidīju iespēju pastāstīt savu stāstu, un ticu, ka tagad pasaule ir gatava to dzirdēt," seriāla treilerī atzina sieviete.
Tāpat kļuva skaidrs, ar kādām grūtībām saskārās Natālija un viņas bērni, tostarp sabiedrības kritiku un pat nāves draudiem. 2025. gada janvārī viņas meita Nārija žurnālam "People" stāstīja:
"Mūsu mamma beidzot var pastāstīt savu stāsta daļu, jo, manuprāt, bija ārkārtīgi netaisnīgi, kā viņu terorizēja un ienīda. Tikai tāpēc, ka viņa bija mamma. Viņai nācās daudz upurēt saviem bērniem."
Dokumentālais seriāls arī parādīja, kā mainījās Natālijas dzīve pēc tam, kad viņa kļuva par vecmāmiņu: viens no viņas vecākajiem bērniem 2024. gadā pats kļuva par vecāku.
Stingri noteikumi
Viņa dzīvo kopā ar bērniem trīsistabu mājā Orindžas apgabalā, Kalifornijā. Šī gada sākumā astoņi Natālijas bērni - Noa, Isaja, Džeremaja, Jona, Džošua, Makajs, Malija un Nārija - svinēja savu 16. dzimšanas dienu. Neskatoties uz viņu neparasto bērnību, mamma ievēro stingrus audzināšanas noteikumus.
Kurš no viņas audzināšanas lēmumiem pārsteidz visvairāk? Viņas bērniem nav mobilo telefonu. Meita Nārija žurnālam "People" sacīja: "Mums nav telefonu. Mums ir tikai viens telefons, ko izmantojam saziņai."
Turklāt neviens no bērniem nav sociālo tīklu konts. Natālija skaidroja: "Tas ir toksiski. Man pašai nepatīk tos lietot. Es izmantoju sociālos tīklus tikai publikācijām, un pat tas man sagādā diskomfortu. Nevaru iedomāties, kā tas ietekmē mūsdienu bērnus - tas ir ārkārtīgi kaitīgi. Es uzskatu, ka neviens nedrīkst lietot sociālos tīklus un piekļūt tiem vismaz līdz 18 gadu vecumam."
Turklāt viņas bērni drīkst doties uz randiņiem tikai pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas. Viņa uzsver, ka tas norāda uz disciplīnas nozīmi - mācību, ko viņa apguvusi, audzinot vecākos bērnus.
Četrpadsmit bērnu māte atzina: "Manuprāt, es izgāzos kā vecāks, jo nespēju praktiski pielietot visas zināšanas, ko ieguvu studiju laikā. Vecāko meitu es audzināju pārāk iecietīgi, un tas bija nepareizi. Tā darīt nedrīkst. Bērniem jāieaudzina disciplīna, izpratne par sekām un beznosacījuma mīlestība. Es taču darīju tikai pēdējo."
Natālijas bērni ievēro stingru vegānu diētu un paši palīdz gatavot ēdienu. Daži no viņiem pat uzņemas galvenā pavāra lomu. Natālija stāsta: "Mēs taupām, jo nepērkam dzīvnieku izcelsmes produktus. Tie vēl ir arī visdārgākie. Turklāt šāda diēta tiek uzskatīta par visveselīgāko. Un mēs esam vegāni."
Neskatoties uz stingro audzināšanu, bērni, šķiet, novērtē mātes upurus. Viņi izrāda pateicību, un daži pat nolēmuši nākotnē sniegt ģimenei finansiālu atbalstu. Viņi vēlas palīdzēt mātei un dāvināt viņai dāvanas.
Bērni dzīvo aktīvu dzīvesveidu: trenējas un skrien. Brīvajā laikā viņi spēlējas vai kopā skatās filmas, kas ir vienkārša, taču nozīmīga viņu dzīves daļa.