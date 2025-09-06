Spriedze Karību jūrā: Tramps brīdina par Venecuēlas kara lidmašīnu notriekšanu
ASV prezidents Donalds Tramps piektdien draudēja notriekt Venecuēlas kara lidmašīnas, ja tās apdraudētu ASV bruņotos spēkus.
ASV ir dislocējusi karakuģus Karību jūras dienvidos, Trampam pastiprinot spiedienu uz Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro, kuru ASV apsūdz narkotiku karteļa vadīšanā. Pastiprinot šo spiedienu, ASV nosūta 10 kara lidmašīnas F-35 uz Puertoriko.
Konfrontācija ir pieaugusi pēdējās dienās pēc Pentagona paziņojuma, ka divas Venecuēlas kara lidmašīnas ceturtdien pielidojušas tuvu AS Kara flotes kuģim starptautiskajos ūdeņos "ļoti provokatīvā" veidā.
Piektdien atbildot uz jautājumu, kādus soļus viņš spertu turpmāku incidentu gadījumā, Tramps sacīja: "Ja tās nostāda mūs bīstamā stāvoklī, tās tiks notriektas."'
ASV bruņotie spēki otrdien Karību jūrā uzspridzināja narkotiku ātrlaivu, kura saskaņā ar Trampa teikto piederējusi Venecuēlas noziedzīgajai organizācijai "Tren de Aragua", nogalinot 11 cilvēkus.
Kreisais prezidents Maduro, kura uzvaru prezidenta vēlēšanās 2024.gadā Vašingtona neatzīst, ir nosodījis ASV spēku koncentrēšanos kā "lielāko draudu, kādu mūsu kontinents pieredzējis pēdējos 100 gados".
Maduro ir paziņojis, ka viņa valsts ir gatava "bruņotai cīņai valsts teritorijas aizsardzībai", un mobilizējis Venecuēlas armiju, kurā ir 340 000 karavīru, un vairāk nekā astoņus miljonus rezervistu.
Dažas stundas pēc jaunajiem Trampa draudiem Maduro piektdien aicināja uz dialogu ar Vašingtonu. "Nekādas domstarpības, kādas mums ir un ir bijušas," nevar attaisnot "militāru konfliktu", sacīja Maduro savā vēstījumā radio un televīzijā.
"Venecuēla vienmēr i bijusi gatava sarunāties, iesaistīties dialogā, bet mēs pieprasām cieņu," viņš piebilda.