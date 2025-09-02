Sji Dzjiņpins pirmo reizi vienlaikus tiksies ar Vladimiru Putinu un Kimu Čenunu
Demonstrējot solidaritāti ar kara agresoriem, Ķīnas līderis Sji Dzjiņpins pirmo reizi tiksies ar saviem Krievijas un Ziemeļkorejas kolēģiem.
Ziemeļkorejas vadītājs Kims Čenuns šodien ar vilcienu šķērsojis robežu, lai piedalītos Ķīnas rīkotajos Japānas kapitulācijas Otrajā pasaules karā atceres pasākumos, vēsta Ziemeļkorejas valsts mediji. Savukārt Krievijas diktators Vladimirs Putins jau atrodas Ķīnā, kur apmeklēja Šanhajas sadarbības organizācijas samitu, un paliks valstī arī uz svinībām un grandiozo militāro parādi.
Putins pateicās savam “dārgajam draugam” Sji par sirsnīgo uzņemšanu un sacīja, ka ciešā komunikācija apliecina – Krievijas un Ķīnas attiecības sasniegušas “vēsturiski augstāko līmeni”.
Tikšanās varētu stiprināt Krievijas un Ziemeļkorejas 2024. gada jūnijā noslēgto savstarpējās aizsardzības paktu, kā arī līdzīgu aliansi starp Pekinu un Phenjanu.
“Trīspusējās militārās mācības starp Krieviju, Ķīnu un Ziemeļkoreju šķiet gandrīz neizbēgamas,” martā rakstīja analītiķis Jandžuns Kims no ASV bāzētā Āzijas pētniecības nacionālā biroja, atsaucoties uz to, ka karš Ukrainā ir vēl ciešāk satuvinājis Maskavu un Phenjanu.
"Drošības un attīstības uzdevumi, ar kuriem saskaras dalībvalstis, ir kļuvuši vēl sarežģītāki," apgalvoja Sji. "Pasaulē notiek satricinājumi un pārmaiņas, tāpēc mums jāturpina sekot Šanhajas garam (..) un labāk jāīsteno organizācijas funkcijas," viņš piebilda.
Putins savā runā aizstāvēja Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā un, kā ierasts, vainoja Rietumus šī kara izraisīšanā. "Šo krīzi neizraisīja Krievijas uzbrukums Ukrainai, bet gan apvērsums Ukrainā, ko atbalstīja un izprovocēja Rietumi," apgalvoja Krievijas diktators, piebilstot, ka otrs krīzes iemesls esot Rietumu centieni ievilkt Ukrainu NATO.
Samita ietvaros Putins tikās ar Erdoganu un slavēja Turcijas vidutājas centienus Ukrainas kara jautājumos. Turcija šogad organizējusi trīs sarunu kārtas starp Krieviju un Turciju, bet tās visas beidzās bez vērā ņemamiem rezultātiem.