Putins: "Šo krīzi neizraisīja Krievijas uzbrukums Ukrainai, bet gan apvērsums Ukrainā, ko atbalstīja un izprovocēja Rietumi"
Komunistiskās Ķīnas vadonis Sji Dzjiņpins un Krievijas diktators Vladimirs Putins pirmdien Šanhajas sadarbības organizācijas samitā kritizēja Rietumus, kurus Putins kārtējo reizi melīgi vainoja Ukrainas kara izraisīšanā.
Samitā, kas norisinās Tiaņdzjiņā, piedalās vairāk nekā 20 valstu līderi, tai skaitā Indijas premjerministrs Narendra Modi un Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans. Šis ir Šanhajas sadarbības organizācijas lielākais samits kopš organizācijas dibināšanas 2001.gadā, un plašais samita dalībnieku skaits apliecina Ķīnas augošo ietekmi.
Šanhajas sadarbības organizācijā ietilpst Ķīna, Indija, Krievija, Pakistāna, Irāna, Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Uzbekistāna un Baltkrievija. Vēl 16 valstis piedalās kā novērotājvalstis vai dialoga partnerības valstis.
Sji, uzrunājot samita dalībniekus, norādīja, ka globālā starptautiskā situācija kļūst arvien haotiskāka, un pārmeta citām valstīm iebiedēšanas izmantošanu. Šie pārmetumi, visticamāk, bija veltīti ASV.
"Drošības un attīstības uzdevumi, ar kuriem saskaras dalībvalstis, ir kļuvuši vēl sarežģītāki," apgalvoja Sji. "Pasaulē notiek satricinājumi un pārmaiņas, tāpēc mums jāturpina sekot Šanhajas garam (..) un labāk jāīsteno organizācijas funkcijas," viņš piebilda.
Putins savā runā aizstāvēja Krievijas atkārtoto iebrukumu Ukrainā un, kā ierasts, vainoja Rietumus šī kara izraisīšanā. "Šo krīzi neizraisīja Krievijas uzbrukums Ukrainai, bet gan apvērsums Ukrainā, ko atbalstīja un izprovocēja Rietumi," apgalvoja Krievijas diktators, piebilstot, ka otrs krīzes iemesls esot Rietumu centieni ievilkt Ukrainu NATO.
Samita ietvaros Putins tikās ar Erdoganu un slavēja Turcijas vidutājas centienus Ukrainas kara jautājumos. Turcija šogad organizējusi trīs sarunu kārtas starp Krieviju un Turciju, bet tās visas beidzās bez vērā ņemamiem rezultātiem.
Putins tikās arī ar Modi, un Krievijas mediji ziņoja, viņi abi gandrīz stundu sarunājās Putina automašīnā pirms oficiālās divpusējās tikšanās. Modi vēlāk platformā "X" pavēstīja, ka sarunas ar Krievijas diktatoru vienmēr esot dziļas, un publicēja fotogrāfiju, kurā viņi abi redzami Putina automašīnā.
Pirms tikšanās Modi slavēja "īpašās un priviliģētās stratēģiskās partnerattiecības" ar Maskavu. "Indija un Krievija ir stāvējušas plecu pie pleca pat vissarežģītākajās situācijās," paziņoja Modi.
Komentējot karu Ukrainā, Modi sacīja, ka Indija vēlas, lai abas puses pēc iespējas ātrāk to pārtrauc un panāk stabilu mieru.
Šanhajas sadarbības organizācijas valstis šodien parakstīja deklarāciju, apņemoties stiprināt sadarbību tādos sektoros kā drošība un ekonomika, vēsta Ķīnas ziņu aģentūra "Siņhua". Valstis arī nolēma piešķirt Laosai dialoga partnerības valsts statusu.
Putins ieradās Tiaņdzjiņā svētdien kopā ar augsta ranga politiķu un uzņēmēju delegāciju, un plānots, ka viņš trešdien Pekinā apmeklēs militāro parādi par godu Otrā pasaules kara noslēgumam. Parādi apmeklēs arī daudzi citi ārvalstu līderi, tajā skaitā Ziemeļkorejas diktators Kims Čenuns.