Sensacionāls atklājums Polijā. Šī atraduma nozīme ir milzīga, apgalvo eksperti. FOTO
Netālu no Bližnas vēsturiskā parka noticis neparasts atklājums. Teritorijas izpētes laikā, ko veica vēstures entuziasti, atrasti labi saglabājušies vācu V-2 raķetes fragmenti, kas šajā vietā tika testēti Otrā pasaules kara laikā.
Novembra otrajā pusē Bližnā notika lauka pētījumi, kuros piedalījās vietējās militārās entuziastu biedrības locekļi, kā arī asociāciju "V-2 Team" un "Denar" pārstāvji.
Pēc vairāku stundu ilgiem meklējumiem pētnieki atrada īpaši labi saglabājušās V-2 vācu raķetes detaļas bedrē, kur nokrita raķete.
Bližnas poligons 1943.–1944. gados bija viena no svarīgākajām vietām, kur vācieši veica raķešu ieroču testus. Tieši šeit notika V-2 raķešu izmēģinājumi, kas bija domāti, lai mainītu kara gaitu. Atrastie elementi ir vērtīgs apliecinājums šiem notikumiem.
Atrastās V-2 raķetes detaļas tiks nodotas Bližnas Vēsturiskajam parkam. Kā paziņojuši izpētes organizatori, "atradumi papildinās ekspozīciju, kas veltīta V-1 un V-2 raķešu vēsturei".
Pateicoties tam, apmeklētāji varēs tuvplānā apskatīt autentiskus vienas no noslēpumainākajām Otrā pasaules kara ieroču detaļām.
Atklājums Bližnā ir vēl viens pierādījums tam, cik daudz noslēpumu joprojām glabā Polijas zeme. Atradums noteikti piesaistīs uzmanību gan vēstures entuziastiem, gan tūristiem, kas apmeklē Vēsturisko parku, raksta "rmf24.pl".