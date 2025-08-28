“Tas nav mūsu karš, beidziet provocēt!”: dienā, kad Krievija posta Kijivu, Ungārija nosaka sankcijas Ukrainai
Kamēr Krievijas armija ceturtdienas rītā ar droniem un raķetēm veikusi triecienu Kijivai, nogalinot vismaz 19 cilvēkus, to skaitā vismaz četrus bērnus un nepilngadīgos, Kremļa tuvākā sabiedrotā Eiropas Savienībā un NATO Ungārija nolēmusi nevis izteikt nosodījumu Krievijas uzbrukumam, bet noteikt sankcijas Ukrainai sakarā ar tās uzbrukumu naftas cauruļvadam “Družba”, ar kuru Ungārija saņem krievu naftu.
Sankcijas attiecas uz Ukrainas Bezpilota sistēmu spēku komandieri, etnisko ungāru Robertu Brovdiju ar iesauku “Maģārs” jeb “Ungārs”, kuram trīs gadus aizliegts iebraukt Ungārijā un tādējādi visā Šengenas zonā.
This is not our war! We are not responsible for it, we did not launch it, we have not been participating in it. Stop provoking us, stop risking our energy security, and stop making efforts to drag us into your war! https://t.co/tMuv9bW5JW— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 28, 2025
“Tas bija uzbrukums Ungārijas suverenitātei, kas apdraudēja mūsu energoapgādes drošību un gandrīz lika izmantot mūsu stratēģiskos rezervējumus. Ukraina ļoti labi zina, ka “Družba” cauruļvads ir vitāli svarīgs Ungārijas un Slovākijas energoapgādei, un šādi triecieni mums nodara daudz lielāku kaitējumu nekā Krievijai. Ikvienam, kurš uzbrūk mūsu energoapgādes drošībai un suverenitātei, ir jāgaida sekas,” mikroblogošanas vietnē “X” paziņoja Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto.
Jāpiebilst, ka premjerministra Roberta Fico vadītā Slovākija ir otrā galvenā Krievijas diktatora Vladimira Putina sabiedrotā Eiropas Savienībā un NATO. Ironiski, bet divas Austrumeiropas valstis, kuras no padomju tankiem cieta visvairāk (1956. gadā Ungārija, 1968. gadā Čehoslovākija), kad Kremlis ar varu apspieda vietējo centienus izveidot "sociālismu ar cilvēcīgu seju", nu ir PSRS aizvien agresīvākās mantinieces Krievijas uzticamākās sabiedrotās.
Ukraina uz šādu paziņojumu reaģēja ar sašutumu. “Cik bezkaunīgi ir publicēt šo pēc teroristu valsts Krievijas brutālā uzbrukuma. Pēter, ja Krievijas cauruļvads tev ir svarīgāks nekā Ukrainas bērni, kurus šorīt nogalināja Krievija, tas ir morāls pagrimums. Ungārija ir nepareizajā pusē vēstures. Mēs veiksim atbilstošas darbības,” paziņoja Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
Savukārt pats “Maģārs” ieteica ungāriem iebāzt savas sankcijas vienā konkrētā vietā, kuru pieklājīgi cilvēki publiski nemēdz norādīt.
Sijārto turpināja vārdu kaujas, atkārtojot ASV prezidenta Donalda Trampa iemīļoto tēzi “Tas nav mūsu karš!”. “Mēs neesam atbildīgi par to, mēs to neesam uzsākuši, mēs tajā nepiedalāmies. Beidziet mūs provocēt, beidziet riskēt ar mūsu energoapgādes drošību un beidziet mēģināt mūs ievilkt jūsu karā!”
Nekāds Sijārto nosodījums Krievijas uzbrukumam, protams, nesekoja. Arī uz Polijas ārlietu ministra Radoslava Sikorska pārmetumu Ungārijas lēmumam, kurā viņš vienlaikus uzaicināja “Maģāru” droši braukt uz Poliju, Sijārto atteica, ka Ukrainas brīvībai nav nekāda sakara ar Ungārijas enerģētikas drošības apdraudēšanu.
While Russian missiles rain death on Kyiv, Hungary bans a brave ethnic Hungarian who dares to fight for Ukraine's freedom.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 28, 2025
Commander Magyar: if you need some R&R and Hungary won't let you in, please be our guest in Poland. https://t.co/oDGTqIflmR
Nesenais Ukrainas uzbrukums Krievijas naftas vadam "Družba", kas apgādā Kremļa diktatora Vladimira Putina galvenās sabiedrotās Eiropā Ungāriju un Slovākiju jau pirms dažām dienām izraisīja Sijārto un Sikorska dzēlīgu repliku apmaiņu.
Kad Sijārto vietnē "X" sūrojās par "skaidru uzbrukumu mūsu enerģētiskajai drošībai un vēl vienu mēģinājumu mūs ievilkt karā", Sikorskis neizrādīja īpašu līdzjūtību, ņemot vērā, ka Ungārija pastāvīgi liek sprunguļus Eiropas Savienības un NATO pasākumos pret agresorvalsti Krieviju.
"Pēter, tu no mums saņem tikpat lielu solidaritāti, cik mēs to saņemam no tevis," paironizēja Polijas ārlietu ministrs.
Uz to Sijārto atbildēja: "Tici man, es nekad nepieļautu kļūdu domāt par tevi, kad runa ir par solidaritāti."
Jau ziņots, ka naftas piegāde Ungārijai un Slovākijai no Krievijas pa naftas cauruļvadu "Družba" nule notikušā Ukrainas trieciena dēļ apturēta vismaz uz piecām dienām, platformā "X" piektdien prognozēja Sijārto. "Būsim atklāti - ar šiem uzbrukumiem Ukraina galvenokārt kaitē nevis Krievijai, bet gan Ungārijai un Slovākijai."
Sijārto arī publicējis aicinājumu Eiropas Komisijai, lai tā "garantē energoapgādes drošību" Eiropas Savienības (ES) valstīm. Aicinājumu līdz ar Sijārto parakstījis arī Slovākijas ārlietu ministrs Jurajs Blanārs. "Ņemot vērā, ka ES un tās dalībvalstis pēdējos gados ir sniegušas Ukrainai atbalstu simtiem miljardu eiro vērtībā, mēs uzskatām par nepieņemamu Ukrainas rīcību, kas nopietni apdraud Ungārijas un Slovākijas energoapgādes drošību," teikts aicinājumā.
Ukraina regulāri veic triecienus Krievijas naftas rūpniecības objektiem, tādējādi kaitējot Krievijas armijas apgādei ar naftas produktiem, kā arī Kremļa iespējām finansēt karu no naftas tirdzniecības peļņas.
Pie varas Ungārijā un Slovākijā šobrīd ir Maskavai draudzīgi noskaņotas valdības, kas regulāri kavē sankciju noteikšanu Krievijai un atbalsta sniegšanu Ukrainai.
Ukraina atkārtoti veikusi dronu uzbrukumu naftas cauruļvadam "Družba", pa kuru Krievijas naftu saņem Ungārija un Slovākija, piektdien pavēstīja Ukrainas bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts Brovdi. Trieciens veikts Krievijas Brjanskas apgabalā. Droni trāpīja naftas pārsūknēšanas stacijai "Uņeča", kurai Ukrainas spēki uzbruka jau 13.augusta naktī. Stacija "Uņeča", kas atrodas Brjanskas apgabala Uņečas rajonā, ir lielākais mezgls naftas cauruļvadā "Družba".