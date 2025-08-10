Tramps izskata iespēju uz tikšanos ar Putinu aicināt arī Zelenski
ASV prezidents Donalds Tramps izskata iespēju uzaicināt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pievienoties sarunām ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu nākamnedēļ Aļaskā, vēsta "The Independent".
Tramps un Putins nākamajā piektdienā tiksies Aļaskas štatā, lai apspriestu karu Ukrainā. Ielūguma nosūtīšana Ukrainas līderim pašlaik “tiek apspriesta”, ziņo "NBC News", atsaucoties uz trim personām, kas ir informētas par iekšējām sarunām saistībā ar šo tikšanos.
Kāds augsta ranga ASV amatpersona medijam sacīja, ka Zelenska dalība ir “absolūti” iespējama, taču nekas vēl nav galīgi nolemts.
“Visi ļoti cer, ka viņš pievienosies,” amatpersona piebilda.
Atbildot uz jautājumu, vai Zelenskim ir oficiāli nosūtīts ielūgums, kāda Baltā nama amatpersona "NBC" skaidroja: “Prezidents joprojām ir atvērts sarunām ar abiem līderiem. Pašlaik Baltais nams koncentrējas uz divpusējās tikšanās plānošanu, kādu pieprasīja prezidents Putins.”
Zelenskis uz Trampa un Putina samita ideju reaģēja noraidoši, brīdinot, ka jebkādās sarunās par lielākā Eiropas konflikta izbeigšanu kopš Otrā pasaules kara ir jāiesaista arī Kijiva.
“Jebkādi lēmumi, kas pieņemti bez Ukrainas līdzdalības, ir vienlaikus lēmumi pret mieru. Tie neko nedos. Tie ir bezjēdzīgi lēmumi. Tie nekad nedarbosies,” uzsvēra Zelenskis.
Paredzams, ka Putins samita laikā izklāstīs Krievijas prasības par pamieru.