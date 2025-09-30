Tramps: esmu tik ļoti vīlies Putinā
ASV prezidents Donalds Tramps atkal izteicies par karu Ukrainā, uzrunājot ASV augstākās militārpersonas Virdžīnijā.
“Es domāju, ka mēs to atrisināsim, bet tas izrādījies visgrūtākais,” viņš sacīja. “Es esmu tik ļoti vīlies [Krievijas diktatorā] Putinā, es domāju, ka viņš šo lietu būtu atrisinājis. Viņam šo karu vajadzēja pabeigt nedēļas laikā, un es viņam teicu... Es domāju, ka galu galā mēs to atrisināsim.”
Tāpat viņš atkārtoti pauda savu iepriekš izteikto vēlmi panākt, lai Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un Vladimirs Putins apsēstos pie viena galda.
“Bet vienīgais veids, kā to var panākt, ir ar spēku – ja mēs būtu vāji, viņi pat neatbildētu uz manu telefona zvanu,” sacīja Tramps.
Krievija līdz šim ir atteikusies tikties ar Ukrainas līderi, piedāvājot samitu Maskavā, uz kuru Zelenskis nevēlas doties.
Savā runā Tramps uzsvēra arī ASV kodolzemūdeņu pārspēku, sakot, ka tās esot 25 gadus priekšā Maskavai. “Es pārvietoju vienu vai divas zemūdenes pie Krievijas krastiem – drošības dēļ, jo mēs nevaram atļauties, ka cilvēki mētājas ar šo vārdu. [..] Par to pat negribas runāt,” viņš piebilda.
Runājot ar militārajiem līderiem, Tramps atkārtoja jau iepriekš paustās frāzes, tostarp: viņš domājis, ka karu Ukrainā izbeigt būs vieglāk, taču tā nav izrādījies, kā arī Putins nekad nebūtu iebrucis, ja viņš būtu bijis amatā.