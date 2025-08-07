Desmitiem valstu stājas spēkā augstāki ASV tarifi
Ceturtdien desmitiem valstu stājās spēkā augstāki ASV muitas tarifi, prezidentam Donaldam Trampam cenšoties panākt ASV izdevīgākus tirdzniecības nosacījumus.
Stājoties spēkā Trampa pagājušajā nedēļā parakstītajam rīkojumam, ASV muitas nodevas pieauga no 10% līdz 15%-41%. Daudziem produktiem no ekonomikām kā Eiropas Savienība, Japāna un Dienvidkoreja tagad tiek piemēroti 15% tarifi.
Bet citām valstīm, piemēram, Indijai, tiek piemērots 25% nodevas, kas pēc trim nedēļām tiks dubultotas, savukārt Sīrijai, Mjanmai un Laosai tiek piemērotas 40% vai 41% nodevas.
Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena 27. jūlijā panāca tirdzniecības vienošanos ar Trampu. Šī vienošanās paredz, ka ES eksportam no ASV tiks piemērots vispārējais tarifs 15% apmērā, kas ir augstāks nekā pirms Trampa atgriešanās Baltajā namā, bet daudz zemāks nekā 30% tarifs, ko Tramps bija draudējis noteikt, ja netiktu panākta vienošanās.