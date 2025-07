Tramps nosūta brīdinājuma vēstules 14 valstīm par gaidāmajiem muitas tarifiem

Saskaņā ar ASV tirdzniecības datiem Japāna pērn eksportēja uz ASV preces vairāk nekā 148 miljardu dolāru vērtībā, kļūstot par piekto lielāko ASV importa piegādātāju pēc Eiropas Savienības, Meksikas, Ķīnas un Kanādas. Dienvidkoreja arī bija desmitniekā. Papildus Dienvidkorejai un Japānai Tramps pirmdien izklāstīja plānus piemērot 40% tarifu precēm no Mjanmas un Laosas, 36% tarifu — no Taizemes un Kambodžas, 35% — no Serbijas un Bangladešas, 32% — no Indonēzijas, 30% — no Dienvidāfrikas un 25% — no Malaizijas un Tunisijas.