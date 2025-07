Kā Trampa noteiktie tarifi jau šobrīd ietekmē amerikāņus?

Ķīna tradicionāli ir bijusi nozīmīga sojas pupiņu importētāja no ASV - minēto produktu valsts izmanto kā lopbarību cūkām. Tomēr nu Ķīna aizvien vairāk sojas pupiņu sākusi iepirkt no Brazīlijas, nevis ASV, radot spiedienu uz amerikāņu lauksaimniekiem. 2025. gada jūnijā Ķīna no Brazīlijas importēja 10,6 miljonus tonnu sojas pupiņu, bet no ASV tikai 1,6 miljonus tonnu.