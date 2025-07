Aptauja: katru otro Baltijas iedzīvotāju uztrauc ASV tarifi. Kā tie ietekmēs ekonomiku?

“Igaunijas patērētāju izteiktāku satraukumu daļēji var izskaidrot ar to, ka šobrīd Igaunijas ekonomika atrodas vājākajā ciklā Baltijā, savukārt Lietuvas patērētāju salīdzinoši mierīgāku noskaņojumu – ar tās salīdzinoši spēcīgāko ciklu. Taču, raugoties no makroekonomiskā un analītiskā skatupunkta, aina ir atšķirīga – tieši Lietuva varētu būt visievainojamākā pret tarifu ietekmi, salīdzinot ar Latviju un Igauniju,” saka Purgailis. Viņš paskaidro, ka tas ir saistīts ar Lietuvas lielo atkarību no apstrādes rūpniecības, kuras īpatsvars IKP ir viens no augstākajiem ES, kā arī nozīmīgo eksporta apjomu uz Vāciju un ASV, kas padara valsts ekonomiku jutīgāku pret izmaiņām starptautiskajā tirdzniecībā.