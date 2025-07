Kā pēc sava līdera aresta un notiesāšanas Sibīrijā dzīvo Visariona piekritēji, “jaunā Jēzus Kristus” sekotāji?  

Jauns.lv jau rakstīja, ka līdz 1999. gadam uz Visariona Saules pilsētu devās vismaz 70 Latvijas ģimeņu, kuras pārdeva savus īpašumus un visus savus līdzekļus atvēlēja „jaunajai Jeruzalemei” ar Visarionu priekšgalā. Arī šajā gadsimtā uz Petropavloku (Visariona piekritēju ciemu) devušies desmitiem Latvijas iedzīvotāju. Daži tur dzīvo joprojām, bet daži, vīlušies „jaunajā kārtībā”, atgriezušies tēvzemē. Latvijā plašāka sabiedrība par visarioniešiem uzzināja no 2003. gada „Vides filmu studijas” režisora Anda Miziša uzņemtās dokumentālās filmas „Sekotāji”, kurā par savu izvēli un ticības ceļu stāstīja arī vairāki „svētceļnieki” no Latvijas. Sociālajos tīklos un plašsaziņas līdzekļos visarionieši pārstājuši “rēgoties” sākot no 2022. gada, kad tiesa Krievijā viņu reliģisko kopienu atzina par ārpus likuma esošu, bet tas nenozīmē, ka Visariona piekritēji atmetuši savu ticību. Latvijā gan viņu darbību īsti nemanām – Tieslietu ministrijas datu bāzē redzam, ka 2023. gadā Latvijā bija tikai 37 visarionieši, kuri bija apvienojušies vienā draudzē.