Planēta - vistraģiskāko draudu priekšā: kāpēc cerību uz situācijas uzlabošanos ir maz?

Donalds Tramps ir pazīstams klimata skeptiķis. Sava pirmā prezidenta termiņa beigās 2020. gada novembrī viņš jau izveda ASV no Parīzes klimata vienošanās (tiesa, pēc trim mēnešiem, jau ar prezidenu Džo Baidenu, ASV atkal pievienojās līgumam.) Trampa uzvara ir situsi pa rīcību globālā klimata jomā. Piemēram, no ASV (kas ieņem pasaulē otro vietu siltumnīcefekta gāzu izmešu ziņā) tagad diez vai var sagaidīt paaugstinātas klimata saistības. Un tas nozīmē, ka arī daudzas citas valstis, īpaši Ķīna (kas izmet 30% no visām siltumnīcas efekta gāzēm pasaulē), no tām var ņemt piemēru, raksta "The Insider''.