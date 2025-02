Trampa finanšu ministrs Besents bija devis Zelenskim stundu, lai piekristu ASV prasībām, apgalvo laikraksts

Izdevums norāda, ka Trampa administrāciju visvairāk interesē titāns un litijs. Ukraina jau piegādā 4–7% no pasaules aerokosmiskajā jomā izmantotā titāna krājumiem, un tai ir apmēram 10–20% globālo titāna rezervju. Šo rūdu iegūst vēl no Padomju Savienības laikiem saglabātās raktuvēs, piemēram, Žitomiras apgabala Iršanskā. Ukrainas kontrolētajā teritorijā atrodas četras zināmas litija rūdas atradnes, šis metāls ir kritiski svarīgs elektroautomašīnu akumulatoru ražošanai. No šiem atradnēm visvērtīgākā atrodas Doneckas apgabala Ševčenkivskā, nieka 5 km attālumā no pašreizējās frontes līnijas.