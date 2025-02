Bijušais Trampa padomnieks Džons Boltons: Tramps parakstīs līgumu par Rietumu padošanos Putinam

Boltons asi kritizēja ASV amatpersonu teikto, ka Ukraina netiks uzņemta NATO un neatgūs Krievijas kopš 2014. gada okupētās teritorijas: “Ja grasāties vest sarunas, jūs nepaziņojat pirms sarunu sākuma, kas ir pieņemams, un neatdodat savas pozīcijas. Man bijušas daudz sarunu ar krieviem, un pasaulē nav labākas valsts, kas spēj no jums izspiest piekāpšanās un prasīt vēl vairāk. Laikā, kad ar Padomju Savienību notika sarunas par ieroču kontroli, mēs mēdzām jokot par krievu sarunvedēju, kurš mēdza amerikāņus no rīta jautri sveicināt ar jautājumu: “Ko jūs man sagādājāt šodien?” Tieši to mēs dzirdam no Krievijas.”