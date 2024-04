Vai Slovākija izvēlējusies soļot autokrātijas virzienā?

Tomēr valdība nav saprotami paskaidrojusi, kādēļ retoriska atkāpšanās no Rietumu sabiedrotajiem un prokrieviska naratīva pieņemšana attiecībā uz Ukrainu būtu Slovākijas nacionālajās interesēs. Nav objektīvu datu, kas to izskaidrotu, jo Slovākija ir maza, ģeopolitiski neaizsargāta un lielā mērā uz eksportu orientēta valsts, kas ir ekonomiski atkarīga no brīvās tirdzniecības ES.