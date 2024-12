Princeses Diānas nāve, lidmašīnu ķīmiskās sliedes un citas populārākās sazvērestības teorijas

Joprojām neatrisinātā ASV prezidenta slepkavība 1963. gadā ir viena no lielākajām vēstures mīklām, un nav brīnums, ka to apvij sazvērestības teorijas. Lielākoties to pamatā ir dažādas versijas par īsto prezidenta slepkavu – kandidātu loks variē no Kubas vadītāja Fidela Kastro līdz mafijai.