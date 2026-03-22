Simfonija uz riteņiem: testējam elektrisko Volvo ES90
"Volvo" ir viens no tiem auto ražotājiem, kam laiku pa laikam izdodas mūs ar kaut ko pārsteigt. Jaunākajam pārsteigumam vārds ir ES90 - un tas ir elektrisks.
Vispār jau "Volvo" pirms kāda laika draudēja, ka pēc 2030. gada vairs netaisīšot mašīnas ar iekšdedzes dzinējiem. Tagad gan uzņēmuma vadība atzīst, ka ir mazliet pārsteigusies un nāves spriedums iekšdedzei ir atlikts. Taču visu to jaunāko un labāko laikam jau pēc inerces liek iekšā elektromobiļos. Un tas nav slikti, jo iznākumā esam tikuši pie viena no pēdējā laika interesantākajiem elektromobiļiem, kas gan vienlaikus ir arī ne pārāk praktisks.
Varam braukt un braukt
Kādēļ to nosaucu par nepraktisku? Palūkojieties paši uz automobiļa siluetu: tas ir sedans, ko jau pēc definīcijas nenosauksi par ļoti praktisku auto, turklāt aizmugures daļā jumts aerodinamikas uzlabošanas nolūkos ir izteikti slīps, kas mazliet ietekmē aizmugurē sēdošo komfortu. Galva griestos gan neduras, taču iekāpšana un izkāpšana varētu būt drusciņ ērtāka. Jārēķinās arī ar to, ka mašīnas apakšā esošās baterijas dēļ grīda ir diezgan augstu, tādēļ aizmugurē sēdeklis iznācis salīdzinoši zems attiecībā pret grīdu. Garākā ceļojumā tas varbūt var radīt neērtības. Bet varbūt arī ne - man pašam šoreiz tā arī nesanāca pavizināties, sēžot aizmugurē, tādēļ šī vairāk ir teorētiska spriedelēšana, turklāt jāņem vērā, ka aizmugurējos sēdekļus var arī mazliet pieregulēt.
Priekšējos sēdekļos ar komfortu viss ir labākajā kārtībā. Tiesa, vispirms jāiemanās apieties ar elektriskās regulēšanas mehānismu, kas mazliet atšķiras no citos auto ierastā. Toties sēdekļa konfigurācijas iespējas ir visplašākās, ieskaitot masāžas funkciju. Pie stūres šim auto sēdēt ir ļoti komfortabli, varētu braukt un braukt - kamēr baterija tukša... Kaut gan tai nemaz tik ātri nevajadzētu būt tukšai, jo aizmugurējās piedziņas versijai, aprīkotai ar lielāko 92 kWh akumulatoru, tiek solīti mazliet virs 600 kilometriem ar vienu uzlādi. Tā, protams, ir teorija, taču es pats testa auto saņēmu ar līdz 72 procentiem uzlādētu bateriju un prognozētais nobraukums tad bija ap 380 kilometriem dienā, kad ārā bija nelieli plusi. Tātad ar visiem 100 procentiem vajadzētu būt stabili virs 500 kilometriem. Protams, skatoties, kā brauksi.
Ja runājam par braukšanu, tad "Volvo" ir atteikušies no funkcijas, kas, manuprāt, elektromobiļos vispār ir diezgan lieka - no dažādiem braukšanas režīmiem, ieskaitot sporta. Te tie ir atstāti divi: standarta un bezceļa. Otrajā gadījumā tas nozīmē, ka auto paceļas par pāris centimetriem augstāk, atvieglojot pārvietošanos pa nelīdzenu virsmu, nosacītu bezceļu. Citkārt bieži redzētā sporta režīma nav, taču, atklāti runājot, elektromobiļos vismaz braukšanas dinamikā starp komforta un sporta režīmu atšķirību atrast ir pagrūti, jo elektrauto ir žiperīgs jau pa dzimšanai. Uz zemes ceļiem kūstošā sniega apstākļos bezceļa režīms tiešām bija noderīgs, kaut gan pilnpiedziņa būtu noderējusi vēl vairāk. Pilnpiedziņas versiju ES90 sola mazliet vēlāk (negribu pat domāt, cik tā maksās), bet ar aizmugures piedziņu uz sniegainās putras ceļiem auto brīžam likās viegli nestabils. Pilnpiedziņas versija arī būšot jaudīgāka, kaut gan, godīgi sakot, arī ar esošajiem 333 zirgspēkiem ir vairāk nekā pietiekami.
Dizaina šedevrs un ripojošā koncertzāle
Atgriezīsimies ES90 kabīnē. Kā jau "Volvo" elektromobiļiem ierasts, fizisku pogu te praktiski nav, vadība notiek caur centrālo displeju. Taču ir arī dažas labas ziņas. Pirmā: vietā ir nolikts instrumentu paneļa displejs (lai arī neliels), ko mums noskauda EX30, tādēļ šoferim nav jāšķielē pa labi, lai uzzinātu, ar kādu ātrumu viņš brauc un cik enerģijas vēl atlicis baterijā. Otrā: lielā ekrāna izvēlne ir diezgan vienkārša un labi pārskatāma; nav jāmežģa smadzenes, lai, piemēram, paregulētu klimatkontroli vai atslēgtu kaitinošo ātruma pārsniegšanas pīkstuli. Trešā: zem lielā displeja ir novietots liels un pat neskatoties viegli sataustāms ritenītis, ar kuru var pagriezt skaļāk vai klusāk audiosistēmu, arī "patīt" uz priekšu mūzikas sarakstu. Ja vajag momentā nogriezt skaņu uz nulli, to var izdarīt ar vienu enerģisku pirksta kustību. Patiešām ērti.
Pāris vārdi par audiosistēmu. "Bowers & Wilkins" audiosistēma - tā ir vesela poēma. Simfonija. Oda priekam. Neatminos, kurā auto vēl es būtu dzirdējis tik detalizētu un niansētu skaņu. Šķiet, šis ir pirmais gadījums, kad testiem atvēlētajās dienās es visu braucienu laikā klausījos mūziku, pie tam ar baudu. Audiosistēmas dēļ vien es būtu gatavs pirkt šo mašīnu. Tiesa, tā (audiosistēma) maksā apmēram tikpat, cik labi braukts volksvāgens - ap 4000 eiro... Tādēļ to liek tikai "biezākajā" versijā, pārējām atstājot kaut ko vienkāršāku. Bet tā nudien ir prasītās naudas vērta.
Mašīnas priekšējā paneļa apdare ir vesels mākslas darbs skandināvu minimālisma garā. Koks, āda, metāls, mazliet kvalitatīvas plastmasas - viss ļoti gaumīgi un sabalansēti. Vienīgā detaļa, kas dizaina šedevru bojā, ir lielais displejs - to būtu prasījies kaut kā rūpīgāk iestrādāt panelī, nevis vienkārši uzspraust pa virsu un tā arī atstāt. Diemžēl tik smalki mūsdienās praktiski neviens ražotājs vairs nepieiet displeja novietošanai. Patīkami, ka nav pārspīlēts ar paneļa un durvju izgreznošanu ar LED gaismiņām - te mums ir tikai patīkams fona izgaismojums bez pārmērībām.
Dārgi. Un mājīgi. Bet dārgi
Kopumā "Volvo" iznācis ļoti simpātisks automobilis, ar kuru ir patiešām patīkami braukt. Tas gan izskatās labi, gan arī ripo labi. Mājīgs - tas varētu būt labākais apzīmējums ES90. Ne velti zviedri uzsver, ka auto rada rāmu un nomierinošu sajūtu - un te viņiem ir pilnīga taisnība. Ar šo mašīnu neprasās spiest pedāli grīdā un joņot, drīzāk atslēgties no ārpasaules un relaksēties. Starp citu, relaksācijai te tie piedāvāti vairāki multimediju sistēmas režīmi, kas ļauj sajusties, piemēram, kā mežā. Ak, jā - vēl ir arī stikla jumts, kuram var regulēt gaismas caurlaidību.
Kā jau daudziem labiem automobiļiem, ES90 ir tikai viens neliels trūkums - cena. Tā sākas no 72 000 eiro, bet, ja gribēsi labāko komplektāciju (atceries par "Bowers &b Wilkins"!), tad jārēķinās pat ar 90 000 eiro. Padārgi elektromobilim, kurš turklāt nav no praktisko braucamo sugas. Tomēr es jau tagad apskaužu tos cilvēkus, kuri varēs sev atļauties šādu te ripojošu relaksācijas istabu...
FAKTI
Volvo ES90
Dzinējs: elektriskais
Piedziņa: aizmugurējā
Jauda / griezes moments: 333 zs / 480 Nm
Paātrinājums no 0 līdz 100 km/h: 6,6 sek.
Akumulatora ietilpība: 92 kWh
Distance ar vienu uzlādi: ap 600 km
Cena: no 72 000 EUR