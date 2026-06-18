Ropažu novada iedzīvotāji - aktīvākie atkritumu nodevēji
Šā gada akcijas “Tīrmāja” pavasara sezonā Latvijas iedzīvotāji nodevuši 975 tonnas dažādu atkritumu, kas ir gandrīz divreiz vairāk nekā pērn. Savāktie atkritumi novirzīti pārstrādei, atkārtotai izmantošanai vai videi drošai apsaimniekošanai. Noskaidrots, ka aktīvākie akcijas dalībnieki bijuši Ropažu novada iedzīvotāji.
“CleanR” valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs informē, ka kopumā akcijā tika savāktas 112,9 tonnas nolietotas elektrotehnikas, 734 tonnas liela izmēra atkritumu, 69,6 tonnas BIO atkritumu, 21,5 tonna riepu, 21,4 tonna tekstila, 14,8 tonnas stikla iepakojuma un 1,3 tonnas vieglā iepakojuma.
“Salīdzinājumā ar 2025. gada pavasara sezonu akcijā “Tīrmāja” šogad aktivitāte būtiski pieauga: pieteikumu skaits palielinājās par gandrīz 30 %, bet savākto atkritumu apjoms – par 93 %, sasniedzot 975,6 tonnas.
Visstraujāk audzis liela izmēra atkritumu apjoms, proti, divas reizes – no 365 līdz 734 tonnām, kā arī palielinājies savāktās elektrotehnikas daudzums – no 76 līdz 113 tonnām jeb par 47 %. Tikmēr tekstila, stikla un riepu apjomi saglabājušies salīdzinoši stabilā līmenī. Tas apliecina, ka arvien vairāk iedzīvotāju izvēlas atbildīgu un videi draudzīgu rīcību. Paldies pašvaldībām un ikvienam akcijas dalībniekam par iesaisti un atbildīgu atkritumu nodošanu – kopīgiem spēkiem mēs samazinām vidē nonākušo atkritumu apjomu un veicinām aprites ekonomikas attīstību, dodot atkritumiem iespēju kļūt par resursu jaunām vērtībām” norāda Valerijs Stankevičs.
Ja pērn visaktīvākie bija Carnikavas iedzīvotāji ar 2311 pieteikumiem un 125,12 izvestām tonnām atkritumu, tad šogad pirmajā vietā pēc pieteikumu skaita ierindojās Ropažu novada iedzīvotāji ar 3327 pieteikumiem un 220,01 izvestajām tonnām. Taču pēc atkritumu apjoma pirmajā vietā 2026. gada pavasara akciju sezonā ir jūrmalnieki ar 2578 pieteikumiem un 486,98 izvestām tonnām. Lielāko daļu no Jūrmalā savāktā apjoma veidoja liela izmēra atkritumi – 377,34 tonnas. Pēc tam seko Ķekavas novads ar 2484 pieteikumiem un 176,96 tonnām savākto atkritumu, kas akcijā “Tīrmāja” tika izvesti bez maksas.
“CleanR” atgādina, ka elektrotehniku, iepakojumu, stiklu, tekstilu un citus šķirojamos atkritumus iedzīvotāji var nodot visa gada garumā speciāli izveidotajos šķiroto atkritumu savākšanas laukumos un punktos, kas atrodami interaktīvajā kartē tīmekļa vietnē www.videspratiba.lv. Uzņēmuma pārstāvji uzsver, ka pareiza atkritumu šķirošana palīdz samazināt poligonos noglabājamo atkritumu apjomu un novērš videi kaitīgu vielu nonākšanu augsnē, ūdeņos un gaisā. Savukārt pārstrādē var atgūt vērtīgas izejvielas, kuras izmanto jaunu produktu ražošanā, tādējādi taupot dabas resursus.
Bezmaksas atkritumu savākšanas akciju “Tīrmāja” organizē atkritumu apsaimniekotājs “CleanR” sadarbībā ar ražotāju atbildības sistēmas uzņēmumu “Zaļā josta”. Šā gada pavasara sezonā akcija “Tīrmāja” norisinājās Ikšķilē un Tīnūžos, Ķekavā un Baložos, Baldonē, Daugmalē un Dzērumos, Jūrmalā, Ozolniekos, Vangažos un Garkalnē, Stopiņos, kā arī Ropažos.