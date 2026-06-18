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Šodien 16:09
FOTO: Valsts policija aicina atsaukties Jēkabpilī zagto mantu īpašniekus
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Austrumzemgales iecirkņa amatpersonas vakar uz aizdomu pamata par zādzību veikšanu Jēkabpilī aizturēja vīrieti un pie viņa atrada un izņēma dažādas mantas, kuras, visticamāk, ir zagtas.
Valsts policijā par notikušo ir uzsākts kriminālprocess.
Valsts policijas konfiscētās zagtās mantas
Valsts policijas amatpersonas aicina aplūkot attēlus un atsaukties mantu īpašniekus un cietušos, no kuru īpašumiem veikta zādzība, zvanot Valsts policijai darba dienās no pulksten 08.00 – 16.30 pa tālruņa numuru 65202651 vai pa tālruņa numuru 112 jebkurā laikā.