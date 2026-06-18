FOTO: pie noziedzīga grupējuma dalībniekiem atrod kontrabandu
Nodokļu un muitas policija operatīvo pasākumu un izmeklēšanas gaitā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas brīdī aizturējusi divus noziedzīga grupējuma dalībniekus, kuri veica nelikumīgas darbības ar tabakas izstrādājumiem, portālu Jauns.lv informēja Nodokļu un muitas policija.
Pie personām atrasti arī četri maisiņi kokaīna, 160 munīcijai līdzīgi priekšmeti, šaujamierocim līdzīgs priekšmets un spridzināšanas ierīču sastāvdaļas, kā arī liels daudzums elektronisko smēķēšanas ierīču un ar tām saistīto sastāvdaļu.
Pirmstiesas izmeklēšanā Nodokļu un muitas policija noskaidroja, ka vairāku personu grupa ilgstošā laika periodā nelegāli iegādājās, glabāja un realizēja tabakas izstrādājumus lielos apmēros Latvijas teritorijā.
Turpinot izmeklēšanu, kratīšanu gaitā tika atrastas un izņemtas 452 320 cigaretes bez akcīzes markām, 2439 gab. mazumtirdzniecības iepakojumi ar elektroniskām smēķēšanas ierīcēm, 236 gab. mazumtirdzniecības iepakojumi ar elektronisko smēķēšanas ierīču uzpildes šķidrumu un 19 gab. mazumtirdzniecības iepakojumi ar elektroniskām smēķēšanas ierīcēm un šķidrumu.
Kratīšanu gaitā tika atrasti un izņemti arī citi apgrozībā aizliegti priekšmeti: četri maisiņi ar kokaīnu, 160 munīcijai līdzīgi priekšmeti, šaujamierocim līdzīgs priekšmets un spridzināšanas ierīču sastāvdaļas. Izņemtie apgrozībā aizliegtie priekšmeti pēc ekspertīžu pabeigšanas tiks iznīcināti.
Par minēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu abas personas ir atzītas par aizdomās turētajām, un tām piemēroti ar brīvības atņemšanu nesaistīti drošības līdzekļi.
Nodokļu un muitas policijas uzsāktajā kriminālprocesā par tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu un realizēšanu lielā apmērā personu grupā joprojām notiek aktīvas izmeklēšanas darbības, lai pilnībā nostiprinātu pierādījumus un noskaidrotu visus lietas apstākļus.
Izmeklēšana tiek veikta ciešā sadarbībā ar uzraugošo prokuroru, lai nodrošinātu efektīvu kriminālprocesa tālāko virzību, tādēļ pagaidām plašāka intervija netiek sniegta.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 19.pantu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek konstatēta Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.
Nodokļu un muitas policija ir tiešās pārvaldes iestāde Iekšlietu ministra pārraudzībā, kas saskaņā ar Nodokļu un muitas policijas likumu un Nodokļu un muitas policijas nolikumu atklāj, novērš un izmeklē noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus valsts ieņēmumu un muitas lietu jomā, kā arī starptautisko organizāciju vai Latvijas Republikas noteikto sankciju pārkāpumus, aizsargājot Latvija un Eiropas Savienības drošību un ekonomiskās interese