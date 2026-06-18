Vācijas ārlietu ministrs: Bundesvērs ir gatavs pilnvērtīgi nodrošināt NATO aizsardzību
Vācijas ārlietu ministrs Johans Vādefuls Polijā uzsvēris, ka Vācijas bruņotie spēki ir pilnībā gatavi iesaistīties NATO dalībvalstu teritorijas aizsardzībā un pildīt savas alianses saistības.
Atbildot uz Vācijas izdevuma "Deutsche Welle" un Polijas raidsabiedrības TVP jautājumu, vai Polija var paļauties uz Vācijas palīdzību Krievijas agresijas gadījumā, Vādefuls paziņoja, ka "mēs nevilcināsimies ne sekundi. "Ja notiek uzbrukums NATO teritorijai - un gadījumā, ja ir šaubas, runa ir tikai par Krieviju -, Vācijas karavīri nekavējoties aizstāvēs ikvienu centimetru. Tā ir apņemšanās. Un tas ir pilnīgi skaidrs," viņš piebilda.
Vādefuls uzsvēra ciešo partnerību ar Poliju, kas atspoguļojas arī trešdien parakstītajā līgumā par militāro sadarbību. Viņš teica, ka abām valstīm ir kopīgs uzdevums aizsargāt Eiropu pret Krievijas draudiem. "Mēs esam kopā. Un mēs neļausim sevi sašķelt," uzsvēra Vācijas ārlietu ministrs. Reaģējot uz Polijas bažām tikt atstumtai no jebkādām iespējamām sarunām ar Krieviju par kara izbeigšanu Ukrainā tā dēvētajā E3 formātā, kurā ietilpst Vācija, Francija un Lielbritānija, Vādefuls sacīja, ka šis formāts nespers nevienu soli bez Polijas piekrišanas.
Vācijas valdības informēja, ka jaunajā militārajā līgumā ir uzsvērta apņemšanās sniegt savstarpēju palīdzību Eiropas Savienības un NATO ietvaros.
Jāatzīmē, ka Polija un Vācija arī plāno ciešāk sadarboties militāro spēju attīstībā un aizsardzības nozarē. Tiks rīkotas arī kopīgas militārās mācības