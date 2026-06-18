Sabiedrība
Šodien 15:17
Piektdien Latvijā kļūs vēl siltāks
Piektdienas pēcpusdienā gaisa temperatūra Latvijā sasniegs +19..+24 grādus, prognozē sinoptiķi.
Nakts būs mākoņaina, vietām debesis skaidrosies. Dažviet Vidzemē un Latgalē mazliet uzlīs. Pūšot lēnam rietumu vējam, gaisa temperatūra nenoslīdēs zemāk par +12..+15 grādiem.
Diena gaidāma samērā saulaina, vietām Zemgalē un valsts austrumu daļā iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš.
Rīgā 19. jūnijā pēc mākoņainas nakts gaidāma pārsvarā saulaina diena, nokrišņi netiek prognozēti. Pūtīs lēns līdz mērens rietumu vējš, kas pēcpusdienā iegriezīsies no ziemeļiem.
Gaisa temperatūra +15 grādi naktī un +23 grādi dienā, pie jūras temperatūra nepārsniegs +20 grādus.