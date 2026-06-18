Latvijas U-20 basketbolisti pārbaudes spēlē revanšējas lietuviešiem
Latvijas U-20 vīriešu basketbola izlase ceturtdien Rīgā pārbaudes spēlē ar rezultātu 93:82 (25:16, 28:17, 17:28, 23:21) pārspēja vienaudžus no Lietuvas, revanšējoties par trešdien piedzīvoto zaudējumu.
Latvijas izlasē rezultatīvākais ar 16 punktiem bija Mārtiņš Kilups, 13 punktus guva Rolands Šulcs, bet 11 punkti un septiņas atlēkušās bumbas bija Kārlim Vāveram. Lietuviešiem 15 punkti, piecas atlēkušās bumbas un piecas rezultatīvas piespēles bija Dominīkam Grunkim.
Dienu iepriekš latvieši piedzīvoja pēdējo sekunžu zaudējumu - 91:92. Sestdien Latvijas izlase Rīgā ar 89:53 uzvarēja vienaudžus no Igaunijas.
Galvenais treneris Ainars Zvirgzdiņš ar palīgiem izraudzījušies 17 kandidātus, kuri uzaicināti uz treniņnometni, lai gatavotos 11. jūlijā Slovēnijas galvaspilsētā Ļubļanā startējošajam U-20 Eiropas čempionātam. Sagatavošanās posmā plānoti treniņi Rīgā, pārbaudes spēles ar Igaunijas, Lietuvas, Gruzijas un Ukrainas U-20 komandām, kā arī līdzdalība pārbaudes turnīrā Turcijā.
U-20 Eiropas čempionāta A divīzijā Latvijas komanda spēlēs pēc septiņu gadu pārtraukuma. Turnīru latvieši sāks B grupā, spēļu secībā sacenšoties ar Lietuvas, Polijas un Serbijas vienībām. Astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no A grupas komandām (Itālija, Turcija, Francija, Vācija). Uzvarētāji turpinās cīņu par medaļām, zaudētāji - par 9.-16. vietu. Pēdējo trīs vietu ieguvēji zaudēs vietu A divīzijā.
Latvijas U-20 basketbola izlases kandidāti:
Iļja Kurucs (Tallinas "Kalev"/"Cramo", Igaunija), Verners Drava, Emīls Mucenieks, Ronalds Ginters (visi - "Mārupes NSS"/LU), Mārtiņš Kilups (Orela Robertsa Universitāte, NCAA), Reds Martinsons, Helmuts Petrovičs (abi - "Liepāja"), Markuss Sipko ("Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola"), Rolands Šulcs, Enzo Ābele (abi - "Rīgas Zeļļi"), Rūdis Donis, Oto Bergmanis (abi - "Latvijas Universitāte"), Kārlis Vāvers, Artūrs Ozols, Jēkabs Niedra, Markuss Graudiņš (visi - RSU/"VEF Rīga"), Toms Talcis ("Valencia", Spānija).