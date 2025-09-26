VIDEO: nirēji Lielupē uzgājuši savādu konstrukciju. "Tā ir mašīnas lielumā!"
Ūdenslīdēju biedrības "Mitau Diver" komanda trešdien, 24. septembrī, Lielupē pamanīja savādu konstrukciju - metāla priekšmetu, kas esot bijis automašīnas lielumā.
Kā Jauns.lv atklāj biedrības pārstāvis Šota Plijevs, konstrukciju pirmais esot pamanījis kāds makšķernieks. "Mums ar viņiem ir izveidojusies laba sadarbība. Ik pa laikam, ja makšķerniekiem kaut kas nokrīt [ūdens dzīlēs], mēs palīdzam viņiem to atgūt. Šo konkrēto priekšmetu arī pamanīja viņi ar eholota [ultraskaņas ierīce] palīdzību," Jauns.lv skaidro nirējs.
"Viņu ierakstos šis objekts izskatījās kā tāds liels konteiners. Un mēs, ziņkārības dēļ, izlēmām objektu apsekot, un apskatīties, kas tas īsti ir," norāda Šota. "Tomēr, kad mēs ienirām, tā arī nesapratām, uz ko skatāmies!"
Plijevs norāda, ka priekšmets ir veidots no metāla un nedaudz atgādina tādu kā kasti. Arī tā izmērs esot iespaidīgs - tas esot mašīnas lielumā. Vairāki iedzīvotāji par redzēto izteikuši savus minējumus. "Varbūt kaut kas ticis izmests no bijušās cukurfabrikas vai vagoniem?" vaicā Inese. Bet Šota skaidro, ka tuvumā neesot atradies ne dzelzceļš, ne cukura fabrika.
Aleksis uzskata, ka redzētais atgādinot mazu kuģīti. Bet Salvis smejot nosaka, ka tā esot vobleru [makšķernieku izmantoto ēsmu] kapsēta. Plijevs Jauns.lv atklāj, ka grasās objektu apsekot vēlreiz, kad būs labāki laikapstākļi.
Nirējs norāda, ka labprāt objektu izvilktu no upes ārā, tomēr atzīst, ka tā izmēra dēļ pašu spēkiem tas nebūs iespējams. "Priecāsimies, ja kādam būs iespēja palīdzēt noorganizēt izvilkšanu, tai skaitā palīdzot īstenot upes slēgšanas, kārtot atļaujas, organizēt ceļamkrānu, u.t.t."
Jautāts, vai viņam upē izdevies uziet vēl ko interesantu, nirējs smejot atbild: "Visu laiku!". Vēl aizvadītajā nedēļā viņš Lielupē, iepretim Jelgavas pilij, atrada lādiņus no Otrā pasaules kara laika. "Nesen arī atradu pedāļu mašīnīti no padomju laikiem. Bērnībā vienam puikam manā pagalmā tāds bija un mans bērnības sapnis bija kādreiz šo mašīnīti iegūt arī savā īpašumā," smej vīrietis. Tomēr sapnis tā arī nepiepildījās, jo, velkot objektu ārā no upes, tas sadalījās.
"Ik pa laikam atrodam arī laivas, kas šķiet interesanti. Atradām arī Daugavā zapiņu. Bet nesen mums viens zemūdens mednieks ziņoja, ka atradis liela kuģa enkuru. Tad nu dosimies arī meklēt to, un ja atradīsim - uzdāvināsim Jelgavas jahtu klubam."
Šota atklāj, ka niršana viņam ir hobijs, kas pašlaik nes tikai zaudējumus. Tomēr šis hobijs sagādā daudz prieka, kā arī uzlabo apkārtējo vidi. "Mēs esam, pirmie, kas sāka taisīt lielās zemgūdens talkas visā Latvijā. Divus gadus atpakaļ mums pat bija lielākā zemūdens talka Eiropā. Bet nākamgad plānojam talku Ozolnieku ezerā un gribam tajā pieaicināt arī visus, kam tas varētu sagādāt interesi, arī bērnus."