Nirējs Lielupes dzelmē meklēja pazudušu pulksteni, bet atklāja ko daudz bīstamāku
10. septembrī kāds nirējs netālu no Jelgavas pils devās Lielupes dzelmē, lai meklētu kāda vīrieša pazudušo pulksteni. Tiesa, pulksteni viņš tā arī neatrada, tomēr upes gultnē nirējs pamanīja ko daudz bīstamāku.
"Šis bija mans ceturtais piegājiens atrast pulksteni. Protams, šie meklējumi izvērtās bezcerīgi, bet [meklēšanas laikā] es [upē] atradu lādiņu un ziņoju par to policijai," raidījumam "Degpunktā" atklāj nirējs Šota Plijevs. "Bet kad mani palūdza atzīmēt vietu, kur lādiņu atradu - es atradu vēl vienu!"
Vīrietis stāsta, ka sākotnēji domājis, ka tas ir Pirmā pasaules kara lādiņš, bet vēlāk sapieri viņam atklājuši, ka tas ir vācu lādiņš no Otrā pasaules kara laika. Pēc sprādzienbīstamā objekta lokalizācijas, sapieri pārvietoja to ārpus pilsētas, kur lādiņš tika detonēts. Šota atklāj, ka lādiņš tika spridzināts 6 metru dziļumā, un piebilda, ka kaut ko detonējot vienmēr vislielāko bīstamību rada tieši šķembas.
Tāpat nirējs norāda, ka vairākkārt devies ekspedīcijās pa Lielupes gultni un norāda, ka tā ir piepildīta ar dažādām lietām, tai skaitā lādiņiem. Šī iemesla dēļ viņš aicina cilvēkus būt piesardzīgus un nelekt ūdeni no tilta.
Jauns.lv jau ziņoja, ka trešdien, 10. septembrī, Jelgavā, Pilssalas ielā, Valsts policija atrada un no Lielupes izcēla aviācijas lādiņu. Nacionālo bruņoto spēku sapieri pēc lādiņa izcelšanas to nogādāja iznīcināšanai. Izcelšanas darbi ilga aptuveni stundu, pēc tam lādiņš tika nogādāts iznīcināšanai. Darbu laikā vietas drošību uzraudzīja gan Valsts policija, gan Pašvaldības policija un patruļas laiva.