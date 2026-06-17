Rīgas centrā, iepretī Valsts prezidenta pilij, aizdegusies vieglā automašīna.
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Aculiecinieku foto: Rīgas centrā, iepretī Valsts prezidenta pilij, aizdegusies vieglā automašīna
Trešdien, 17. jūnijā, īsi pirms pusdienslaika pašā Rīgas centrā, iepretī Valsts prezidenta pilij, aizdegusies vieglā automašīna. Notikuma vietā ieradušies un strādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki, ziņo aculiecinieki.
Kā liecina portāla Jauns.lv rīcībā nonākušie aculiecinieku fotoattēli, notikuma vietā ir ieradusies ugunsdzēsēju automašīna un glābēji aktīvi veic dzēšanas darbus. Fotogrāfijās redzams, ka dūmi ceļas no tumšas krāsas vieglā auto, kuram ir atvērts motora pārsegs.
Aculiecinieces foto
Notikuma vieta ap degošo transportlīdzekli ir daļēji norobežota. Notiekošajam uzmanību pievērš arī garāmgājēji. Pašlaik nav ziņu par to, kas izraisījis automašīnas aizdegšanos, un vai negadījumā ir cietušie.
Aculiecinieces foto
Portāls Jauns.lv ir sazinājies ar VUGD un šobrīd gaida oficiālu dienesta komentāru par notikušo. Raksts tiks papildināts.