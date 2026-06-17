Militārajā poligonā “Ādaži” zemessargi veiks kaujas šaušanu ar ložmetējiem un granātmetējiem, kas var radīt pastiprinātu troksni
20. un 21. jūnijā, Sužu apkaimē un militārajā poligonā "Ādaži" norisināsies Zemessardzes mācības. Iedzīvotāji tiek aicināti nesatraukties par bruņotu zemessargu klātbūtni uz ceļiem un mežos, kā arī izturēties ar sapratni pret iespējamu pastiprinātu troksni, jo poligonā plānota kaujas šaušana ar ložmetējiem un granātmetējiem.
20. un 21. jūnijā, Sužu apkaimē norisināsies Zemessardzes 1. Rīgas brigādes 13. kājnieku bataljona mācības, kurās piedalīsies aptuveni 40 zemessargu. Mācību laikā zemessargi apgūs lauku kaujas iemaņas mežainā apvidū, kā arī pilnveidos individuālās prasmes dažādu uzdevumu veikšanā.
Mācību dalībnieki būs kaujas ekipējumā un bruņoti ar vieglajiem strēlnieku ieročiem. Scenārijs paredz šaušanu ar mācību munīciju un imitācijas līdzekļu izmantošanu, kā arī pārvietošanos ar militārajiem transportlīdzekļiem pa koplietošanas ceļiem un stigām. Nacionālie bruņotie spēki (NBS) uzsver, ka iedzīvotāji mācību laikā netiks traucēti, un aicina sabiedrību ar sapratni izturēties pret notiekošajām aktivitātēm.
Savukārt militārajā poligonā "Ādaži" no 20. jūnija plkst. 9.00 līdz 21. jūnija plkst. 2.00 naktī zemessargi veiks kaujas šaušanu. Šo mācību laikā tiks izmantoti ložmetēji un granātmetēji, kas apkārtnē var radīt pastiprinātu troksni, brīdina Zemessardze.