Šodien 09:04
Lietuvas skolā noticis uzbrukums: skolēns ar nazi sadūris divas meitenes un zēnu
Lietuvas pilsētā Marijampolē, otrdienas rītā, noticis incidents „Sūduvos” ģimnāzijā, kur viens skolēns ar asu priekšmetu, iespējams, nazi, ievainojis divas meitenes un vienu zēnu, ziņo lrt.lt.
17 gadus vecais uzbrucējs, kura seju segusi melna maska un kas uzbrukumā izmantojis nelielu naizi, aizturēts. Skolniecēm, kas dzimušas 2010. un 2007. gadā, iedurts vairākas reizes. Trešais cietušais ir kāds vecākās klases skolēns, kam iedurts vienu reizi.
Dūrieni bijuši mugurā, plecos un rokās. Cietušo dzīvībai briesmas nedraud. Policija pieļauj, ka uzbrucējs savus upurus izvēlējies nejauši. Netiek ziņots par uzbrukuma motīvu, taču skolas direktore Audrone Vaičuliene sacīja, ka uzbrucējam ir psiholoģiskas problēmas.
Skolēni tika evakuēti uz skolas stadionu un vēlāk pārvietoti uz sporta zāli. Uzbrucēju aizturēja policija