“Visas istabas ir tukšas...” Krievijas pierobežā iecienīts Latgales viesu nams atklāj, cik ļoti vietējo tūrismu ietekmē dronu trauksmes
Latgalē aptuveni 50 kilometrus no Krievijas robežas atrodas viesu nams “Svilpaunieki”. Visas astoņas tā istabas šobrīd ir tukšas.
Kā aģentūrai “Reuters” stāsta viesu nama īpašnieks Mārtiņš Kiščenko, šajā gadalaikā tā nenotiek gandrīz nekad. Viesu namā bija rezervētas naktsmītnes divām kāzu svinību kompānijām, taču pāri pēdējā brīdī rezervācijas atcēla, jo “nevēlējās, lai viesiem nāktos meklēt patvērumu dronu trauksmes gadījumā”.
“Latvijas austrumu daļa ir īpaši mierīgs un ainaviski skaists mežu reģions, ko dēvē par Zilo ezeru zemi,” skaisti apraksta “Reuters”, piebilstot, ka “parasti te nav daudz izklaides iespēju, taču tieši tāpēc tūristi šurp ik vasaru dodas.”
Ko līdzīgu medijam stāsta arī vietējais uzņēmējs, taču, vienlaikus piebilstot, ka nu jau teju regulāro dronu apdraudējumu dēļ, tūristi izvēlas nebraukt.
Reģionālās tūrisma asociācijas pārstāve Jeļena Kijaško sarunā ar “Reuters” apgalvo, ka aptuveni 500 mazie uzņēmumi, kuru darbība ir atkarīga no tūrisma, nonākuši finansiālās grūtībās.
“Kopš maija beigām divas nedēļas neviens drons reģionā neielidoja, un tas radīja cerības, ka situācija uzlabojas. Tomēr pirmdien Francijas Gaisa spēku iznīcinātājam, kas NATO misijas ietvaros patrulēja Baltijas gaisa telpā, nācās notriekt vēl vienu dronu. Diemžēl tagad ir skaidrs, ka situāciju tik viegli atrisināt neizdosies,” vien dažas stundas pēc šīs nedēļas incidenta aģentūrai sacīja Kijaško.
Kā zināms, kopš marta Latvijas un citu Baltijas valstu gaisa telpā regulāri ielido nomaldījušies Ukrainas militārie droni. Kijiva un NATO dalībvalstis skaidro, ka šie ieroči novirzās no iecerētajiem mērķiem Krievijā Krievijas elektroniskās cīņas un signālu slāpēšanas dēļ.
Cietušo incidentos pagaidām nav, taču ielidojumi regulāri liek izsludināt brīdinājumus meklēt patvērumu. Mārtiņa Kiščenko koka viesu namā tas nav iespējams, jo ēkai nav ne pagraba, ne biezu mūra sienu.
“Kad es to būvēju, tādas prasības vienkārši nepastāvēja,” viņš piebilst “Reuters”. Varasiestādes cenšas pārliecināt Latvijas iedzīvotājus, ka reģions joprojām ir drošs atpūtai.
Kijaško norāda, ka tūrisma nozares uzņēmumu aptauja liecina – 85% vietējo uzņēmēju saskārušies ar rezervāciju atcelšanu dronu radīto bažu dēļ, bet daļa zaudējusi vairāk nekā pusi no nākotnē plānotajiem ienākumiem. Tomēr viņa uzskata, ka tūristu bailes ir pārspīlētas: “Mēs šeit dzīvojam un nejūtamies īpaši apdraudēti. “Varbūtība iekļūt ceļu satiksmes negadījumā Rīgā ir daudz, daudz lielāka nekā iespēja, ka mežā uz galvas uzkritīs drons!”