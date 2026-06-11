LU studiju prorektores amatā apstiprināta asociētā profesore Olga Bogdanova
Latvijas Universitātes studiju prorektores amatā apstiprināta asociētā profesore, ekonomikas doktore, enerģētikas, ilgtspējas politikas un publiskās pārvaldības eksperte Olga Bogdanova. Viņa amatā stāsies 25. augustā.
Latvijas Universitātes (LU) rektors prof. Gundars Bērziņš uzsver: “Stājoties LU prorektores amatā, Olga Bogdanova Universitātē ienes plašu vadības, pētniecības, starptautiskās sadarbības un valsts attīstības politikas veidošanas pieredzi, stiprinot Universitātes lomu Latvijas un Eiropas augstākās izglītības un zinātnes telpā".
Olgas Bogdanovas līdzšinējā karjera saistīta gan ar akadēmisko vidi, gan valsts pārvaldi un darbu starptautiskajās organizācijās. Vairāk nekā 17 gadus viņa ir strādājusi kā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) lektore un docente, LU saimei pievienojusies 2019. gadā, docējot enerģētikas politikas un biznesa vadības studiju kursus. 2021. gadā kļuvusi par LU asociēto profesori.
"Cilvēki, kuri šodien iegūst zināšanas un prasmes, rīt ienāk darba vidē kā jaunu ideju un risinājumu nesēji – viņi ir tilts starp šodienu un nākotni. Universitātes spēcīgā akadēmiskā kompetence, izcilie mācībspēki un mūsdienīgās tehnoloģijas ir pamats, uz kura turpināsim veidot inovatīvu un ilgtspējīgu studiju vidi, stiprinot mūsu valsts konkurētspēju,” saka jaunā LU studiju prorektore asoc. prof. Olga Bogdanova.
Zinātniskajā darbībā Olga Bogdanova specializējas enerģētikas ekonomikā, ilgtspējīgā attīstībā un starptautiskajā uzņēmējdarbībā. Viņa ir vairāku monogrāfiju un vairāk nekā 40 zinātnisko publikāciju autore, kā arī vadījusi un piedalījusies nozīmīgos valsts pētījumu programmu projektos par ekonomikas transformāciju, enerģētikas attīstību un klimatneitralitāti. Viņas zinātniskais darbs vairākkārt novērtēts gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā.
Olga Bogdanova uzkrājusi arī ievērojamu vadības pieredzi, no 2005. līdz 2018. gadam strādājot Ekonomikas ministrijā, ieņemot vairākus vadošus amatus enerģētikas politikas jomā, tostarp Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktores amatu. Pēc tam viņa turpināja darbu Finanšu ministrijā Nodokļu administrēšanas un sabiedrisko interešu politiku departamenta direktores amatā un līdz 2025. gadam ieņēma Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieces amatu nodokļu administrēšanas un ēnu ekonomikas ierobežošanas jautājumos, īstenojot Valsts ieņēmumu dienesta reformu, nodokļu maksātāja reitinga sistēmas ieviešanu un citus plaša mēroga valsts nozīmes projektus. 2025. gadā viņa kļuvusi par Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietnieci starptautiskajos un klimata politikas jautājumos, atbildot par Latvijas klimata politikas un enerģētikas attīstības stratēģisko virzību, kā arī starptautisko sadarbību šajā jomā.
Paralēli darbam akadēmiskajā un publiskajā sektorā Olga Bogdanova ir iesaistīta valsts kapitālsabiedrību pārvaldībā. Kopš 2016. gada viņa darbojas AS “Augstsprieguma tīkls” padomē, bet kopš 2025. gada ir uzņēmuma padomes priekšsēdētāja, sniedzot būtisku ieguldījumu Baltijas valstu elektrotīkla sinhronizācijas ar kontinentālo Eiropu projekta īstenošanā.
Olga Bogdanova ir arī starptautiski atzīta enerģētikas eksperte. Viņa ir Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas prezidente un darbojas organizācijas Pētniecības komitejā, piedaloties globālu enerģētikas attīstības scenāriju, ilgtspējas un enerģētikas transformācijas jautājumu izstrādē. Par profesionālajiem un akadēmiskajiem sasniegumiem Olga Bogdanova saņēmusi virkni valsts institūciju, ministriju, Latvijas Zinātņu akadēmijas un starptautisku organizāciju apbalvojumu.